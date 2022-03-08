З Сум вивезли 61 автобус із мирними жителями – заступник голови ОП

Із Сум евакуювали кілька десятків автобусів із мирними жителями, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 8 березня.

За його даними, перша колона з 22 автобусів станом на опів на дев’яту вже прибула до Полтави.

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«1 100 іноземних студентів продовжать евакуацію поїздом до Львова. Зараз всі в безпеці, отримали харчування. Друга евакуаційна колона з 39 автобусів вже на Полтавщині. Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти», – доповів Тимошенко.

Евакуйовані люди зможуть залишитися в Полтаві або продовжити евакуацію до Львова. Кориором для евакуації також скористалися водії цивільних автомобілів.

Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький повідомив у ефірі Радіо Свобода, що транспорт для евакуації надали влада Полтавської області, а також низка дипломатичних відомств країн, чиїх громадян також евакуювали.

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7 березня радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив, що з Київщини евакуювали дві тисячі людей, а понад чотири тисячі залишаються на територіях, окупованих російськими військами.

6 березня війська РФ не дотримувалися зобов’язання не стріляти під час евакуації і обстрілювали цивільних, внаслідок чого є загиблі і поранені.