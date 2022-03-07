З Київщини вивезли 2 тисячі людей, понад 4 тисячі чекають евакуації – МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив, що сьогодні, 7 березня, з Київщини евакуювали дві тисячі людей, понад чотири тисячі залишаються на територіях, окупованих російськими військами.

Вадим Денисенко під час телемарафону 7 березня сказав, що сьогодні була спроба зробити гуманітарний коридор із Ірпеня, Бучі, Гостомеля. За його словами, вдалося вивезти близько 2000 людей.

«На жаль, на окупованих територіях, що розташовані біля Києва – це Макарів, Гостомель, частина Бородянського району і ряд інших місць, досі залишається трохи більше від чотирьох тисяч людей», – сказав Денисенко.

Він додав, що російські військові роблять усе, щоб не відбулися ніякі гуманітарні коридори.

«Складається враження, що це пряма вказівка Кремля, Російської Федерації не давати можливості гуманітарним коридорам», – додав Денисенко.

Напередодні війська РФ не дотримувалися зобов’язання не стріляти під час евакуації і обстрілювали цивільних, внаслідок чого є загиблі і поранені.

«Росіяни починають розповідати, що вони готові забезпечувати гуманітарні коридори в Росію та Білорусь і, судячи з усього, вони хочуть доводити людей до ситуації, коли немає води, немає їжі, а там малі діти, а там поранені, й люди змушені будуть проситися хоч кудись їх вивезти, щоб просто вижити» – сказав радник міністра.

За його словами, були спроби зробити «гуманітарні коридори», «евакуацію» до Росії та Білорусі, «але ніхто з українців не погодився на подібні речі».

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.