Верещук назвала оголошені РФ наміри евакуації «маніпуляцією»

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук назвала неприйнятними умови, оголошені Росією, для створення гуманітарних коридорів і евакуації людей до Білорусі і РФ.

«Вранці з’явилася інформація про те, що мовляв Росія «в гуманних цілях» відкриває гуманітарні коридори, і режим припинення вогню задіюється з 10-ї ранку. Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкова, з Димера, Вишгорода, з-під Києва в Білорусь із тим, щоб потім літаками полетіти в Росію», – наголосила Верещук на брифінгу 7 березня.

Вона висловила сподівання, що президент Франції Емманюель Макрон розуміє, що Росія у власних цілях використовує і маніпулює його ім’ям та намаганням допомогти українцям і іноземцям.

«Ми у відповідь направили своє бачення того, як мають виглядати гуманітарні коридори», – наголосила міністерка і закликала РФ забезпечити обов’язкове дотримання режиму припинення вогню для безпечного та безперешкодного проходження гуманітарних коридорів.

«Ми вимагаємо від Росії припинити маніпулювати і зловживати довірою світових лідерів… і зробити відкритими маршрути, які ми вказали. Ми вимагаємо від Росії прийняти варіанти наших маршрутів, а також встановити режим припинення вогню, про який ми домовимось… Припиніть маніпулювати життями цивільного населення! Дайте можливість відкрити гуманітарні коридори і людям врятуватися», – наголосила Верещук.

Вона також закликала світових лідерів допомогти встановити реальні відкриті гуманітарні коридори, щоб евакуювати людей.

Раніше Міноборони Росії оголосило про нібито відкриття з 9:00 за Києвом «гуманітарних коридорів у Києві, Харкові, Сумах та Маріуполі» – для евакуації населення на територію Росії і Білорусі.

У Міноборони РФ заявили, що «тишу» оголошують на прохання президента Франції Емманюеля Макрона, який розмовляв по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним на вихідних.​

Попередні угоди про «тишу» не дали змоги евакуювати мирних жителів, зокрема з Маріуполя, бо російські війська продовжили обстріли, попри обіцянки. При цьому Росія звинуватила українську сторону в тому, що створити гуманітарний коридор не вдалося.