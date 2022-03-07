Резерв російських військ на кордоні з Україною становить менш як 9 тисяч осіб – Пентагон

На територію України увійшли приблизно 95% російських військових, дислокованих поблизу українського кордону в Росії та Білорусі, повідомляє вночі 7 березня видання Washington Examiner із посиланням на актуальний брифінг американського оборонного відомства.

З приблизно 170 000 військовослужбовців, дислокованих уздовж українського кордону в Росії та Білорусі, «приблизно 95%» зараз перебувають у межах країни, повідомив журналістам високопоставлений представник оборони США. Це означає, що в резерві російського угруповання залишається менш як 9 тисяч осіб, ще не введених в України. Ще 4 березня Пентагон оцінював число введених Росією сил у 92%.

Протягом попередньої доби Пентагон «спостерігав за обмеженими змінами на місцях», російські війська «продовжують зусилля з просування й ізоляції Києва, Харкова та Чернігова на півночі та сході, зустрічають сильний опір України».

Російські війська досягли більшого успіху в південній частині країни, частково завдяки наявній на окупованому півострові інфраструктурі, яка була створена після вторгнення та анексії Криму у 2014 році. Російські війська в південній половині України також мають меншу відстань для поповнення своїх запасів.

Російські війська здійснили близько 600 запусків ракет, і це число зростає щодня.

В Україні воєнний стан запроваджений 24 лютого після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку того дня президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».