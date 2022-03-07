Ціна нафти сягнула максимуму з 2008 року – через можливе ембарго на російську нафту

Ціна нафти сягнула найвищого з 2008 року рівня через затримку з потенційним поверненням іранської нафти на світові ринки, а також через те, що Сполучені Штати та європейські союзники розглядають можливість заборони на імпорт російської нафти.

Протягом перших кількох хвилин торгів 7 березня обидва провідні сорти піднялися до найвищого рівня з липня 2008 року: Brent – до 139,13 долара за барель, WTI – до 130,5 долара. Згодом котирування втратили понад 10 доларів, але все одно переважають рівень закриття торгів минулої пʼятниці, 4 березня.

Переговори щодо відновлення ядерної угоди 2015 року між Іраном та світовими державами ускладнилися 6 березня після оприлюднення вимог Росії до США. Москва вимагає гарантій, що санкції, яких вона зазнає через конфлікт в Україні, не зашкодять її торгівлі з Тегераном.

У відповідь на російські вимоги держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкції проти Росії через її вторгнення в Україну не мають нічого спільного з потенційною ядерною угодою з Іраном.

Сполучені Штати та європейські союзники вивчають можливість заборони імпорту російської нафти, сказав Блінкен 6 березня, і Білий дім координує дії з ключовими комітетами Конгресу, які опрацьовують власні рішення про нафтове ембарго щодо Росії.