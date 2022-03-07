Генштаб ЗСУ повідомив про визволення Чугуєва на Харківщині

Генеральний штаб Збройних сил України вночі 7 березня повідомив про визволення міста Чугуєва Харківської області «у ході ведення бойових дій». Про це йдеться у зведенні станом на початок доби.

«Російським загарбникам завдано великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова», – поінформували у Генштабі.

Водночас, як свідчить фейсбук-сторінка голови 30-тисячного міста Галини Мінаєвої, Чугуїв і не перебував у повній окупації, хоча через близькість російських військ руйнування зафіксовані в окремих районах міста, також були проблеми з підвезенням продуктів.

Як указує Генштаб ЗСУ, угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках.

«Противник продовжує наступальну операцію, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з Кримом у напрямку Маріуполь – Новоазовськ. Проте кінцевої мети протягом 11 діб окупаційних дій російські загарбники не досягли», – наголосили у Генштабі.

В Українв воєнний стан запроваджений 24 лютого після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку того дня президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».