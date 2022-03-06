Зеленський нагородив керівників у регіонах за оборону та надав кільком містам статус «міст-героїв»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначились з часу вторгнення Росії в Україну в обороні своїх громад.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджуються голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Донецької ОДА Павло Кириленко, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус, голова Сумьської ОДА Дмитро Живицький.

Орденом мужності нагороджується мер Харкова Ігор Терехов, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, мер Чернігова Владислав Атрошенко, мер Сум Олександр Лисенко, мер Херсону Ігор Колихаєв, мер Мелітополя Іван Федоров, мер Нової Каховки Володимир Коваленко.

«І наші Герої. Наші міста-герої. Я вирішив відзначити спеціальним званням, як це вже колись було, коли перемогли іншу навалу, але дуже схожу навалу, інше вторгнення, але не менш жорстоке. Містами-героями стануть Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха. Слава Україні», – сказав президент.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».