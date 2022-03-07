Росія не з’явилася до суду ООН на розгляд позову України щодо заяв про геноцид

У Міжнародному суді в Гаазі розпочалося слухання за позовом Києва з метою припинення неспровокованого вторгнення російських військ в Україну. Представники Москви на засідання не з’явилися.

Суд ООН відкрив справу 7 березня.

Україна домагається ухвали суду, щоб Росія «негайно зупинила військові операції», розпочаті Москвою 24 лютого, «заявленою метою яких РФ назвала запобігання геноциду» у районах Луганської та Донецької областей, де підтримувані Росією сили воюють з урядовими військами з 2014 року.

Київ називає ці заяви сфабрикованим приводом, який президент Росії Володимир Путін використовує для вторгнення в Україну.

Водночас генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що події, які відбуваються в окремих районах Донецької та Луганської областей, не підпадають під визначення геноциду.

«Геноцид – це злочин, який має чітке визначення, і використовувати це визначення слід відповідно до міжнародного права. Я думаю, це не той випадок», – сказав Ґутерріш.

Голова суду, американська суддя Джоан Е. Донох’ю, заявила, що Росія повідомила трибуналу, що не має наміру брати участь в усному судовому засіданні, яке, як очікується, триватиме два дні.

Юридичні аналітики кажуть, що навіть якщо суд задовольнить запит України, Росія навряд чи виконає його і припинить наступ, через який вже понад 1,5 мільйона українців втекли до сусідніх країн.