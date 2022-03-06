Кількість біженців з України перевищила 1,5 мільйона – ООН

Число біженців з України перевищило 1,5 мільйона людей, повідомив 6 березня верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.

За даними ООН, українці через вторгнення російських військ продовжують втікати в Польщу, Румунію, Словаччину й інші країни на тлі кризи з біженцями, що є найбільшою в Європі з часів Другої світової війни.

Раніше в ООН прогнозували, що число біженців до липня може сягнути чотирьох мільйонів.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.