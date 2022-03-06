Радіо Свобода Weekly: Чи прикриють Україну з повітря?

Путін отримав ліцензію на знищення України – Піонтковський

Путін здатен знищити Україну, як він це робив у Грозному та Алеппо, вважає російський незалежний політолог Андрій Піонтковський. За його словами, на свої дії Путін «отримав ліценцію» від Заходу, коли там протягом тривалого часу не докладали необхідних зусиль, аби зупинити російську агресію. Кремль заявляє, що проводить в Україні «спеціальну військову операцію». Захід, зокрема США і ЄС, запровадили низку санкцій проти Росії через масштабне вторгнення в Україну, закликаючи зупинити війну. Дивіться, що розповів Піонтковський про плани Кремля ↓

На прицілі в російської авіації: чи прикриють Україну з повітря?

Закриття неба над Україною підтримують понад 70 відсотків американців, повідомляє агенція Reuters, що провела власне опитування. Щоб дізнатися більше про готовність до цього кроку, Радіо Свобода звернулася за коментарем до офіційного представника Держдепартаменту Сполучених Штатів. За яких умов США обмежать повітряний простір над Україною? І як далі каратимуть Росію за агресію? – дивіться в сюжеті.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Європарламент своєю резолюцією підтримав надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Блінкен: українці переможуть, а ми зробимо все, щоб це сталося якомога швидше

Джонсон: будемо посилювати санкції доти, поки Росія не зупинить агресію

США запровадили санкції проти 19 російських бізнесменів і чиновників та їхніх родичів

Третій раунд переговорів з РФ відбудеться у понеділок – Арахамія

Макрон звинуватив Росію в агресії проти України та брехні про «нацистів»

Наступними жертвами Росії можуть стати Грузія, Молдова та інші країни – аналітик Томас де Ваал

Зеленський – Путіну: «сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся»

11-й день війни з боку РФ: Генштаб ЗСУ розповів про оборонні операції на півдні, півночі та сході України

До тероборони від початку вторгнення РФ вступили 100 тисяч людей – Нацгвардія

Майже 10 млрд грн надійшло для ЗСУ на спецрахунок НБУ

Російська армія за час вторгнення в Україну втратила 11 000 особового складу − Міноборони

РНБО створила сайт із пошуку російських військовополонених

Переселенці у прихистку, «коктейлі Молотова» напоготові: Львів став тилом у найважчі часи війни

Чому Путін б’є по національних святинях і символах України?

Під час нинішньої війни Росія завдає ракетні удари або веде обстріли чи бої біля місць, які є національними символами України, знищуючи їх або ставлячи під небезпеку. Президент України Володимир Зеленський каже, що «Росія хоче стерти українську історію», завдаючи максимального болю народу, вдаряючи по символах, на яких, власне, і ґрунтується українська ідентичність.

До речі, одним з означень геноциду саме і є спроби стерти національну пам’ять та ідентичність народу, проти якого здійснюють злочини геноциду. Подивимось, де саме воюють росіяни в Україні або по чому завдають удари.

Які російські активи може націоналізувати Україна?

Україна націоналізовує російські активи. 3 березня Верховна Рада дала дозвіл на примусове вилучення майна, власниками якого є РФ та її резиденти «на користь держави Україна». У цей список, зокрема, можуть потрапити «Київстар», «Інтертелеком» та «Альфа-банк».

Які ще великі активи в Україні належать Росії та наближеним до Кремля бізнесменам, читайте у матеріалі.

«Стовпи режиму Путіна». Олігарх Євтушенков і три вілли у Франції

Журналісти програми «Схеми» спільно із проєктом Scanner Project розпочали спільний пошук у країнах Європи досі невідомих активів і нерухомості тих, хто під час військового наступу Російської Федерації на Україну продовжує підтримувати режим президента Росії Володимира Путіна.



У першому матеріалі із циклу йдеться про нерухомість російського олігарха Володимира Євтушенкова, який перебуває у так званому «списку Кремля» – це перелік бізнесменів, наближених до Путіна, опублікований Мінфіном США. Був на зустрічі Путіна із представниками великого бізнесу в день вторгнення, на якій президент РФ закликав бізнесменів «бути патріотичними».

Євтушенков поки не потрапив у список осіб, щодо яких ЄС та США з початком повномасштабного наступу Росії на Україну запровадили санкції. Євтушенков – власник концерну «РТІ Системи», що входить до сотні найбільших оборонних компаній світу та постачає радіотехнічне обладнання Міністерству оборони Росії.

Чи протягне російська економіка під санкціями?

Більше жодного шопінгу в Мілані, вечірок у Сен-Тропе, діамантів у Антверпені. Це слова представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля за два дні до війни. Так він анонсував санкції проти Росії за визнання нею так званих «Л/ДНР». Після вторгнення Росії в Україну санкції проти Росії запровадили не лише уряди інших країн, а й західний бізнес. Наприклад, автомобільні концерни масово йдуть з російського ринку. Росіяни, звісно можуть пересісти на «Ладу». Але «АвтоВАЗ» зупиняє виробництво автомобілів Lada у Тольятті з 5 березня через дефіцит німецьких напівпровідників, повідомляє російське видання «Ведомости». Хто ще залишив російський ринок і як це відчують на собі громадяни Росії? Це аналізує Сашко Шевченко.

Далі коротко:

Офіційно: Євросоюз відключив сім російських банків від системи SWIFT

Росії може загрожувати дефолт – JPMorgan

Росіянам розповіли, як на них вплине припинення операцій Visa та Mastercard

У РФ заблоковано Twitter, Facebook

Через санкції Заходу оператор «Північного потоку-2» оголосив себе банкрутом

Росія стала непридатною для інвестицій – Bloomberg

Adobe, Payoneer та IBM припиняють роботу в Росії – Федоров

Стівен Кінг повідомив про відмову видавати свої книжки в Росії через її війну з Україною

Російського співака Газманова оголосять у міжнародний розшук за посягання на цілісність України – Венедіктова

«Ехо Москви» видалить свої акаунти в соцмережах та відключить сайт

Власниця телеканалу «Дождь» оголосила про призупинення його роботи

Радіо Свобода тимчасово зупинило діяльність у Росії – офіційна заява

З ким воює Україна: армія Росії в обличчях

Російська Федерація роками намагалась декларувати «міць та високий бойовий дух» своїх збройних сил. Втім, усього декілька днів війни в Україні показали, як насправді держава Росія дбає про своїх солдатів: видає прострочені ще сім років тому пайки, не забирає тіла загиблих, яких надіслала воювати в Україну. Є багато повідомлень про мародерство, насилля щодо цивільних, пограбування магазинів із алкоголем.

Журналісти «Схем» вирішили дослідити відкриті сторінки у соцмережах тих росіян, які фігурують в опублікованому списку 120 тисяч військовослужбовців РФ, які, за інформацією громадської організації «Центр оборонних стратегій», зараз воюють в Україні. Про це читайте у матеріалі.

«Ядерний тероризм Путіна». Вперше в історії людства війська обстріляли атомну станцію – Запорізьку АЕС. Реакції

Світові лідери засудили обстріл Запорізької атомної станції – найбільшої АЕС Європи – російськими військами вночі 4 березня. Президент Володимир Зеленський обговорив обстріл АЕС зі світовими лідерами, які засудили дії російської армії, що взяла під контроль місто Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. Це вже другий ядерний об’єкт в Україні – після Чорнобильської АЕС – який наражають на небезпеку російські війська. Більше – у матеріалі.

Маріуполь, який знищують прямо зараз

Оскільки зараз немає можливості передати будь-які відео чи фото з міста, ми хочемо поділитися з вами тим, яким місто було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Радіо Свобода готувало ці фото для великого проєкту про Маріуполь, однак цьому завадила війна. Зараз важливо підтримати місто та його жителів: ми публікуємо ці фото, щоб показати, що саме руйнує армія Росії. Дивіться більше фото.

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