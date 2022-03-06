Росіянам розповіли, як на них вплине припинення операцій Visa та Mastercard

Російська Національна система платіжних карток (НСПК) повідомила 6 березня, що росіянам для оплати покупок та зняття готівки за кордоном можна буде оформити кобейджингову картку «Мир»-UnionPay (кобейджингова – спільна карта двох платіжних систем – ред.). Про це з посиланням на НСПК інформує державна російська інформагенція ТАСС.

«По картках міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard, випущених російськими банками, буде недоступна оплата за кордоном, у тому числі на зарубіжних інтернет-ресурсах. Для оплати в інших країнах клієнти зможуть використовувати готівку або картки «Мир» у тих країнах, де вже реалізовано їхній прийом, наприклад, у Туреччині, Вʼєтнамі, Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані та інших. Крім того, для оплати покупок та зняття готівки за кордоном можна оформити кобейджингову картку «Мир»-UnionPay, яка прийматиметься як у Росії, так і у 180 країнах, які підтримують роботу з Union Pay», – ідеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що операції з картками міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard з 2015 року обробляються на території Росії у Національній системі платіжних карток. Усі вже випущені російськими банками картки цих платіжних систем, як повідомили в НСПК, продовжать працювати в Росії в колишньому режимі.

«Утримувачам карток Visa і Mastercard до закінчення їхнього терміну дії залишаються доступні всі кошти на рахунках, а також усі звичні платіжні операції – оплата покупок, переказ коштів з картки на картку, зняття готівки тощо», – стверджують у НСПК.

Раніше в ніч на 6 березня американські компанії Visa і Mastercard оголосили, що призупиняють надання мережевих послуг у Росії.

UnionPay є міжнародною платіжною системою, заснованою у 2002 році. До мережі прийому платежів UnionPay входять 180 країн та регіонів. До країн, де працює Union Pay, належать Швейцарія, Греція, Італія, Іспанія, Німеччина, Мексика, Кіпр, Тайланд, Індія, Ізраїль, Португалія, Хорватія, Польща, Сербія, Угорщина, Австрія.

Читайте також: Adobe, Payoneer та IBM припиняють роботу в Росії – Федоров

Раніше 5 березня стало відомо, що роботу в Росії припиняє платіжна система Payoneer, до того про таке рішення повідомила PayPal.