Adobe, Payoneer та IBM припиняють роботу в Росії – Федоров

Міжнародні компанії Adobe, Payoneer та IBM припиняють роботу в Росії – про це повідомив 5 березня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Abobe зупининяє продаж своїх послуг та продуктів в Росії! А також заблокували доступ до своїх хмарних сховищ російським державним ЗМІ», – повідомив він.

Президент ІТ-компанії, яка розробляє програмне забезпечення для графічного дизайну, редагування фото та відео, Шантану Нарайєн напередодні повідомив про таке рішення на виконання санкцій, запроваджених Сполученими Штатами, Європейським Союзом та Великою Британією проти Росії.

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Нарайєн також повідомив, що Adobe вживає заходів щодо надання гуманітарної допомоги Україні.

Вихід платіжної системи Payoneer з Росії сама компанія підтвердила в коментарі українському виданню AIN.ua. Згідно з повідомленням, платіжний сервіс закриє доступ до послуг новим клієнтам і завершить виконання зобов’язанням із поточними глобальними клієнтами, які працюють у Росії.

«Ми не можемо з чистою совістю підтримувати діяльність агресивного уряду, який порушує десятиліття миру в Європі», – пояснили в компанії.

Федоров також повідомив, що електронна корпорація IBM «повністю виходить з російського ринку».

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«Дякую за підтримку миру! А як росія уявляє себе без software та hardware від IBM?!» – спитав урядовець.

Сама компанія 3 березня повідомила, що не продає технології до Росії, а також не співпрацює з російськими військовими організаціями. IBM також пообіцяла дублювати суми пожертв, які її співробітники роблять на користь Міжнародного комітету Червоного хреста.

Раніше про припинення роботи в Росії повідомили платіжна система PayPal, видання Bloomberg та канал CNN.

Зв’язки з Росією розірвали вже багато західних компаній, включаючи Apple, Oracle, Dell Technologies, нафтову Exxon Mobile, авіабудівні Boeing та Airbus, виробника спортивного одягу і взуття Nike, Walt Disney.