«Схеми» знайшли у російського олігарха Євтушенкова три вілли у Франції

Наближений до президента Росії Володимира Путіна російський олігарх Володимир Євтушенков володіє трьома віллами на Лазурному узбережжі Франції поблизу Ніцци, про які раніше не було відомо. Нерухомість оформлена на французькі фірми, якими володіє олігарх та члени його родини. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Євтушенков – власник мережі «МТС» та оборонного концерну «РТІ Системи», який постачає радіотехнічне обладнання Міністерству оборони Росії. Наразі він не потрапив у список осіб, щодо яких ЄС та США запровадили санкції з початком повномасштабного наступу Росії на Україну.

Журналісти наводять документи, відповідно до яких Володимир Євтушенков разом із членами своєї родини – дружиною Наталією та донькою Тетяною Євтушенко є власниками трьох французьких компаній: SCI Petr, SCI Kristine та SCI Umbto.

Кожна з цих компаній має у власності по одній віллі у Франції. Усі три об’єкти нерухомості розташовані на Лазурному узбережжі на мисі Сен-Жан-Кап-Ферра поблизу Ніцци.

У звіті компанії SCI Petr йдеться, що ця фірма володіє нерухомістю – віллою під назвою Villa Waikiki.

Її адреса – Saint Jean Cap Ferrat, 40 avenue du Général de Gaulle. Від вілли до моря – 500 метрів, дві хвилини їзди на авто.

У звіті іншої французької компанії SCI Kristine, якою Володимир Євтушенков володіє разом із дружиною Наталією, йдеться про те, що на неї зареєстрована вілла Villa Nouadibou, яка розташована на паралельній вулиці від Villa Waikiki. ЇЇ адреса – Saint-Jean-Cap-Ferrat, 26 Bd du Plan des Abeilles.

Третя франзуцька фірма Євтушенків SCI Umbto володіє ще однією віллою у комуні Сен-Жан-Кап-Ферра на півдні Франції за адресою Saint-Jean-Cap-Ferrat, 19 Av. du Plan des Abeilles.

Вартість третьої вілли, на відміну від попередніх, у документах вказана. Вона складає 7 мільйонів євро.

Євтушенков – один з найбагатших людей Росії. Був присутній на зустрічі президета Росії Володимира Путіна із представниками великого бізнесу в день вторгнення в Україну, на якій президент РФ закликав бізнесменів «бути патріотичними».

Він голова ради директорів і власник 64% акцій АФК «Система». Ця російська корпорація володіє концерном «РТІ Системи», що входить до сотні найбільших оборонних компаній світу , розробляючи для російського озброєння системи управління та зв'язку, радіотехнічне обладнання.

З-поміж іншого, концерн «РТІ Системи» Євтушенкова виробляє і постачає Міноборони РФ стаціонарні радіолокаційні станції «Воронеж», які призначені для виявлення та супроводження балістичних та крилатих ракет та інших аеродинамічних об’єктів. З початком повномасштабної війни, обстрілюючи українські міста, Росія активно використовує проти України крилаті ракети «Калібр» та оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер».

Також Міноборони РФ саме за допомогою «РТІ системи» розгорнуло цілу систему радіолокаційних станцій «Контейнер» вздовж російських кордонів, які здатні виявляти повітряні цілі на великій дальності.

Також у власності корпорації Євтушенкова одна з найбільших мереж мобільного зв’язку Росії – компанія «МТС».

Російський Інтерфакс повідомляв , з моменту початку військового наступу ціла група іноземців вийшла з ради директорів російських компаній. Зокрема з АФК «Система» вийшов ексміністр економіки Люксембурга Етьєн Шнайдер.

Видання НВ повідомляло , що саме Євтушенков міг бути одним із посередників, який зводив Віктора Януковича після втечі в Росію із тими, хто був зацікавлений у початку бойових дій на Донбасі у 2014 році.

У січні 2018 року Володимир Євтушенков потрапив до так званого «кремлівського списку» Міністерства фінансів США – це список наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів, щодо яких можуть бути введені американські санкції. Сам Євтушенков у 2020 році заявив, що на бізнес перебування у цьому списку ніяк не вплинуло .

Раніше «Схеми» повідомляли, що Володимир Євтушенков поки що має можливість безперешкодно літати до країн Європи. Літак Boeing 737-7FY(BBJ) із бортовим номером P4-AFK, яким користується Євтушенков, зареєстрований в Арубі. 28 лютого цей Boeing повернувся із Дубаїв у Москву.