Іноземним компаніям важко вивезти працівників з України і Росії – FT

Вторгнення Росії в Україну перерізало більшість звичних маршрутів перевезень, тому іноземним компаніям стає дедалі важче вивозити персонал з України та Росії, пише Financial Times.

Оскільки більшість комерційних рейсів скасовано, компанії змушені вдаватися до послуг приватних охоронних фірм.

Наприклад, охоронна компанія Global Guardian має в Україні приватну команду зі 175 осіб, яка щодня виконує від 9 до 16 місій, вивозячи з країни від 250 до 500 осіб на день для своїх корпоративних клієнтів.

«Наразі ми евакуювали понад 4000 (людей – ред.) до Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії з України», – сказали в компанії. Це переважно українські громадяни, співробітники близько 60 європейських та американських клієнтів, у тому числі 18 компаній зі списку Fortune 500.

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Однак їдуть з країни не всі. Окремі компанії ще не ухвалили рішення про евакуацію своїх людей з України.

Видання зазначає, що не менші труднощі світові компанії мають із вивезенням свого персоналу з Росії. Так, через закриття повітряного простору більшістю європейських країн, а також США і Канадою найпопулярніший зараз авіамаршрут з Москви – це Близький Схід, зокрема Ірак, Ліван та Сирія, а також Туркменістан. Але й він може незабаром закритися, застерігають експерти.

«Подорожі стають значно довшими», – скаржаться представники компаній.

До того ж, пише Financial Times, співробітники міжнародних компаній, які працюють у Росії, та члени їхніх сімей тепер побоюються, що їх можуть «призвати або покарати за те, що вони працювали на західного роботодавця».

Компанії також насторожив ризик того, що в Москві можуть ухвалити закон для запобігання «відтоку мізків», який «зробить незаконним вивезення розумних людей з країни», розповіли виданню.

Сьогодні також стало відомо, що найбільший російський авіаперевізник «Аерофлот» призупиняє всі міжнародні авіаперельоти за винятком Білорусі.