Платіжна система PayPal, а також Bloomberg і CNN зупиняють роботу в Росії

Платіжна компанія PayPal Holdings Inc призупинила роботу сервісу в Росії, повідомляє Reuters із посиланням на президента компанії Дена Шульмана.

Він заявив, що компанія підтримує міжнародне співтовариство у засудженні російської військової агресії в Україні. Наголошується, що деякий час сервіс буде доступний, щоб користувачі могли зняти гроші зі своїх рахунків. 2 березня PayPal припинив реєстрацію нових користувачів із Росії.

4 березня корпорація Microsoft Corp оголосила про зупинення продажів нових продуктів і послуг у Росії через ескалацію російсько-українського конфлікту.

Зв’язки з Росією розірвали вже багато західних компаній, включаючи Apple, Oracle, Dell Technologies, нафтову Exxon Mobile, авіабудівні Boeing та Airbus, виробника спортивного одягу і взуття Nike, Walt Disney.

Тим часом, агентство Bloomberg і американський телеканал CNN також оголосили, що припиняють свою діяльність у Росії. Це рішення ухвалили після підписання президентом Росії Володимиром Путіним закону про кримінальну відповідальність за так звані «фейки» про дії російських військових в Україні.

«Зміна Кримінального кодексу, яка, здається, покликана прирівняти будь-якого незалежного репортера до злочинця, унеможливлює збереження будь-чого схожого на нормальну журналістику всередині країни», – заявив головний редактор Bloomberg Джон Міклетвейт.

Через ухвалення цього закону російські «Новая газета» та видання «Сноб» вирішили видалити всі матеріали про війну з Україною з сайту та із соціальних мереж. Видання The Bell також відмовилося від висвітлення так званої «спеціальної воєнної операції» (так російська влада називає війну, яку розпочала в Україні) російських військ в Україні, а Colta тимчасово припинила роботу.

Уряд РФ вимагає від ЗМІ висвітлювати бойові дії лише за офіційними джерелами. Наприклад, у повідомленнях Роскомнадзору, спрямованих до редакції Радіо Свобода, йшлося, що війну в Україні не можна називати війною – бо Міністерство оборони не підтверджує, що Росія з кимось воює.

Через ці правила в Росії було заблоковане Радіо Свобода і регіональні проєкти радіостанції, канал «Настоящее время», «Голос Америки», телеканал «Дождь», радіостанція «Эхо Москвы», видання Znak.com, The Village, ТВ 2, «Медуза», The New Times, «Тайга.інфо», DW та низка українських видань. Деякі ЗМІ заявили про припинення роботи.