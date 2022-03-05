Компанія Samsung зупиняє постачання до Росії чипів, смартфонів і побутової техніки

Компанія Samsung зупиняє постачання своєї продукції до Росії, повідомляє 5 березня агенція Bloomberg із посиланням на джерела в корейському технологічному гіганті. Така заборона стосується постачання чипів, смартфонів та побутової техніки.

Раніше головний конкурент Samsung на глобальному ринку, компанія Apple, заявила про припинення продажів усієї своєї продукції в Росії у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Компанія вирішила здійснити низку дій у відповідь вторгнення, враховуючи припинення всього експорту в Росію. Крім того, у Росії обмежили сервіс миттєвої оплати Apple Pay та інші послуги, йдеться у повідомленні компанії. Російські державні ЗМІ, RT News та Sputnik News, вже недоступні для завантаження в Apple Store за межами Росії.

1 березня користувачі в Росії, як і раніше, мали доступ до інтернет-магазину Apple, але їх спроби купити iPhone виявилися безуспішними.

26 лютого Україна попросила Apple припинити постачати сервіси та продукцію у Росію, зокрема заблокувати доступ до Apple Store.

27 лютого корпорація Alphabet (основу її бізнес-імперії складає пошукова система Google) заборонила російському державному медіа RT та іншим каналам отримувати гроші за показ реклами на їхніх сайтах, застосунках та відео, розміщених у YouTube.

28 лютого міністр цифрової трансформації України повідомив, що YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні.