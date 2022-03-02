Apple припиняє продажі та роботу своїх сервісів у Росії

Компанія Apple Inc у вівторок, 1 березня, заявила про припинення продажів усієї своєї продукції у Росії у відповідь на вторгнення Росії в Україну, інформує Російська служба «Голосу Америки».

«Ми глибоко стурбовані вторгненням Росії в Україну та підтримуємо всіх людей, які постраждали внаслідок насильства, – йдеться у заяві Apple. – Ми підтримуємо гуманітарні зусилля, надаємо допомогу у зв'язку з кризою, що розгортається, з біженцями і робимо все можливе, щоб підтримати наші регіональні команди».

Компанія вирішила здійснити низку дій у відповідь вторгнення, враховуючи припинення всього експорту в Росію. Крім того, у Росії обмежили сервіс миттєвої оплати Apple Pay та інші послуги, йдеться у повідомленні компанії. Російські державні ЗМІ, RT News та Sputnik News, вже недоступні для завантаження в Apple Store за межами Росії.

1 березня користувачі в Росії, як і раніше, мали доступ до інтернет-магазину Apple, але їх спроби купити iPhone виявилися безуспішними.

26 лютого Україна попросила Apple припинити постачати сервіси та продукцію у Росію, зокрема заблокувати доступ до Apple Store.

27 лютого корпорація Alphabet (основу її бізнес-імперії складає пошукова система Google) заборонила російському державному медіа RT та іншим каналам отримувати гроші за показ реклами на їхніх сайтах, застосунках та відео, розміщених у YouTube.

28 лютого міністр цифрової трансформації України повідомив, що YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5710. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.