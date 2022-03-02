Нафтова компанія ExxonMobil припиняє інвестиції в Росію

Американська компанія ExxonMobil повідомила, що припиняє участь у проєкті «Сахалін-1» і не робитиме нових інвестицій у російську економіку. Про це йдеться в заяві компанії 1 березня.

Згідно з позицією компанії, вона «підтримує народ України, який намагається захистити свою свободу та самостійно обрати своє майбутнє як нації», а також засуджує російську агресію.

«Ми глибоко засмучені втратою невинних життів і підтримуємо потужну міжнародну відповідь. Ми повністю виконуватимемо всі санкції», – повідомляє її пресслужба.

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ExxonMobil працює в проєкті з видобутку газу та нафти «Сахалін-1» від імені міжнародного консорціуму японських, індійських і російських компаній. Компанія заявила, що почала зупинку операцій та кроків із розробки, аби вийти з цього підприємства.

«Як оператор «Сахаліну-1», ми зобов’язані забезпечити безпеку людей, захист довкілля та цілісність операцій. Наша роль як оператора виходить за межі інвестицій в акції. Процесом припинення операцій потрібно буде керувати обережно та координувати з іншими інвесторами, аби він відбувся безпечно», – пояснюють у ExxonMobil.

Компанія зобов’язалася не інвестувати в нові розробки в Росії.

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Авіакомпанія United Airlines і логістична компанія United Parcel Service заявили 1 лютого, що призупинили польоти над повітряним простором Росії, приєднавшись до інших великих авіакомпаній США – Delta Air Lines і American Airlines.

Країни Заходу почали запроваджувати санкції проти Росії після нового нападу Кремля до України.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».