WTA схвалила виступ росіянок без прапора, Світоліна розгромила Потапову в Мексиці

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в мексиканському місті Монтеррей. У першому колі змагань посіяна на турнірі під першим номером Світоліна легко завдала поразки росіянці Анастасії Потаповій – 6:2, 6:1.

Перед початком змагання Світоліна заявила, що не гратиме проти російської суперниці, якщо тенісні федерації не виконають рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, згідно з якими представники Росії та Білорусі мають виступати як нейтральні спортсмени, тобто без прапора своєї країни.

Міжнародна тенісна федерація (ITF) тимчасово зупинила членство Росії, а також Білорусі у звʼязку з воєнною агресією цих країн проти України.

Також Еліна Світоліна пообіцяла виграні на турнірах призові перераховувати, «щоб підтримати нашу армію і гуманітарні сили, щоб допомогти їм захистити Тебе, нашу країну».