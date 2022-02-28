Федоров: YouTube заблокував пропагандистські канали РФ в Україні

Youtube 28 лютого заблокував пропагандистські російські канали в Україні, повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Тепер окупант не зможе розповсюджувати та нав’язувати свої фейки у нашій країні. Відсьогодні у нас недоступні: «Первый канал», «Россия 24» і «Россия 1», TASS, «РИА Новости», РБК, «Телеканал Звезда» і ще ряд каналів. Дякуємо YouTube за це рішення. Це великий крок до нашої спільної перемоги», – написав Федоров.



26 лютого міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до YouTube з проханням заблокувати на сервісі російські канали «Первый канал», «Звезда», «ТНТ», «Россия сегодня», «Рен ТВ» та інші.

27 лютого компанія Meta (раніше – Facebook) обмежила доступ до акаунтів кількох російських державних медіа на території України.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».