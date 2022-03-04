Microsoft, Cisco, Airbnb згортають проєкти в Росії через війну в Україні

Корпорація Microsoft Corp оголосила про зупинення продажів нових продуктів і послуг у Росії через «невиправдане, неспровоковане та незаконне вторгнення Росії» в Україну.

Про це йдеться у поширеному 4 березня повідомленні президента компанії Бреда Сміта. Він зазначив, що, крім призупинення продажів Microsoft, який базується в США, припиняє багато аспектів свого бізнесу в Росії у зв’язку з режимом урядових санкцій.

Він додав, що компанія продовжує активно працювати, щоб допомогти українським фахівцям із кібербезпеки захиститися від російських атак.

Microsoft стала однією з останніх західних компаній, що дистанціюються від Москви після початку російського збройного вторгнення в Україну. Повномасштабні бойові дії за наказом президента Росії Володимира Путіна продовжуються на українській території з 24 лютого.

На тлі посилення санкцій проти Росії зв’язки з нею розірвали вже багато західних компаній, включаючи Apple, Oracle, Dell Technologies, нафтова Exxon Mobile, авіабудівні Boeing і Airbus, виробник спортивного одягу та взуття Nike, Walt Disney.

4 березня також стало відомо про припинення діяльності в Росії та союзній їй Білорусі американського виробника мережевого обладнання Cisco Systems Inc.

«Cisco зупиняє всі бізнес-операції і зосередиться на підтримці наших співробітників, клієнтів і партнерів в Україні, а також надаватиме гуманітарну допомогу і посилюватиме заходи щодо захисту українських організацій від кіберзагроз. Ми підтримуємо Україну», – йдеться у листі співробітникам головного виконавчого директора фірми Чака Роббінса.

Найстаріший у Європі гастрономічний путівник Michlein оголосив 4 березня, що більше не рекомендуватиме Росію туристам. Дев’ять московських ресторанів потрапили у гід Michlein у жовтні. Два з них отримали дві зірки із трьох. Це, згідно з критеріями оцінки, означало, що мандрівникам спеціально варто заїхати до Москви, щоб там поїсти.

Роботу в Росії та Білорусі зупиняє і онлайн-сервіс для пошуку короткострокової оренди приватного житла по всьому світу Airbnb.

Французька літакобудівна компанія Dassault зупиняє постачання до Росії бізнес-джетів Falcon.

Через ситуацію в Україні зупиняє постачання машин до Росії британський автовиробник Rolls-Royce. Раніше Rolls-Royce повідомила, що тимчасово припинить закуповувати російський титан, який використовується при виробництві авіаційних двигунів.

Також платіжні системи Mastercard та Visa заблокували доступ кільком російським банкам.

27 лютого корпорація Alphabet (основу її бізнес-імперії складає пошукова система Google) заборонила російському державному медіа RT та іншим каналам отримувати гроші за показ реклами на їхніх сайтах, застосунках та відео, розміщених у YouTube.