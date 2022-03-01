Mastercard та Visa заблокували доступ кільком російським банкам – Федоров

Платіжні системи Mastercard та Visa заблокували доступ кільком російським банкам, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи кільком російським банкам. Раніше президент України звертався до Mastercard та Visa з проханням заблокувати платіжні системи у Росії», – написав він.

За словами міністра, це означає, що картки цих банків працюватимуть лише в Росії. Ними не зможуть розрахуватися на кордоном та в іноземних онлайн-магазинах.

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Президент Росії Володимир Путін раніше у відповідь на введені санкції зобов’язав експортерів-резидентів Росії продавати 80% іноземної валюти, зарахованої з 1 січня 2022 року від контрактів із нерезидентами. Також з 1 березня 2022 року резидентам Росії забороняється, зокрема, зараховувати іноземну валюту на рахунки в банках поза Росією.

Санкції через вторгнення Росії в Україну раніше запровадили країни Євросоюзу, США, Великобританія, Канада, Японія та інші. Окрім іншого, санкції торкнулися кількох російських банків.

28 лютого США запровадили санкції проти Центрального банку Росії, Фонду національного добробуту Росії та Міністерства фінансів Росії – громадянам США забороняється брати участь в операціях із ними. Також під санкції потрапили Російський фонд прямих інвестицій та його голова Кирило Дмитрієв.