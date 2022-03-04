Сервіс Booking.com припинив роботу в Росії

Сервіс бронювання готельних номерів і житла Booking.com припинив співпрацю з Росією. Тепер через нього неможливо забронювати житло у цій країні. Про це на своїй сторінці повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

Разом із Booking.com російський ринок також залишили сервіси Airbnb і Expedia.

«У ці дні найбільше щастя мені приносять перемоги нашої армії. Але і на нашому маленькому фронті маємо важливі перемоги. На наші звернення та завдяки підтримці міжнародної туристичної спільноти, услідслідом за Expedia, співпрацю з Росією та Білоруссю припинили Booking.com та Airbnb. Дякую усім, хто боровся поруч», – написала Мар'яна Олеськів.

Голова Державного агентства розвитку туризму України подякувала за ці зусилля українській і міжнародній туристичній спільноті, зокрема Українській асоціації готелів та курортів України (UHRA), Міністерству туризму та спорту Польщі, Європейської комісії з питань туризму та іншим.

На тлі посилення санкцій проти Росії зв’язки з нею розірвали вже багато західних компаній, зокрема, Apple, Oracle, Dell Technologies, Mercedes, Jaguar, Lenovo, Intel, Sony, нафтова Exxon Mobile, авіабудівні Boeing і Airbus, виробник спортивного одягу та взуття Nike, Walt Disney та багато інших.