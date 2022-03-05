«Мільйони росіян відрізані від надійної інформації» – у компанії Meta прокоментували блокування Facebook

Рішення російської влади заблокувати у країні соціальну мережу Facebook залишить мільйони росіян без надійної інформації та можливості висловити свою думку. Так відключення соцмережі в Росії прокоментував колишній британський віцепремʼєр Нік Клеґґ, який є президентом у глобальних справах у компанії Meta, власнику Facebook.

«Невдовзі мільйони звичайних росіян опиняться відрізаними від надійної інформації, від спілкування зі своїми родичами та сімʼєю – в тиші, без можливості висловити свою думку. Ми будемо робити все можливе, щоб відновити наші сервіси і надати людям змогу висловлюватися», – написав Клеґґ у твітері.

4 березня російське цензурне відомство «Роскомнагляд» заблокувало фейсбук на території Російської Федерації. Згодом про аналогічне рішення було оголошено і щодо мережі Twitter.

У Москві твердять, що це рішення є кроком у відповідь на блокування російських медіа на Заході.