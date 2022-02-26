Роскомнагляд вимагає від ЗМІ у Росії не називати подій в Україні війною

Роскомнагляд зажадав видалити матеріали «Новой газети», «Медиазоны», «Дождя» та інших ЗМІ за те, що те, що події в Україні вони називають війною. Відповідні повідомлення видання отримали сьогодні.

«На зазначених ресурсах під виглядом достовірних повідомлень розміщена недостовірна суспільно значуща інформація про обстріли ЗС РФ українських міст і загибель мирних жителів України внаслідок дій російської армії, а також матеріали, в яких проведена операція називається нападом, вторгненням або оголошенням війни», – йдеться у вимозі регулятора.

«Новая газета» повідомляє, що від неї вимагали видалити звернення незалежних медіа щодо «спеціальної операції Росії» в Україні, а також звернення головного редактора видання та лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова. В іншому випадку виданню загрожує блокування.

Раніше влада Росії вимагала від ЗМІ використовувати у висвітленні вторгнення в Україну лише «офіційну російську інформацію». Порушників попереджали про загрозу штрафів та ймовірність негайного блокування.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.