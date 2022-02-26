РНБО попереджає про «ворожих агентів», які пишуть у форумах Київщини

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попередив, що форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масовано заполонили однакові повідомлення, авторами яких є «ворожі агенти».

«Автори дописів активно розпитують в різних варіаціях про те, як дістатись до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатись з Броварів до Борисполя. У всіх авторів є однакова особливість: всі вони – нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою. Шановні мешканці Київщини, будьте уважними! Особи, які розпитують інформацію, – це ворожі агенти. Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні і доступні дороги», – написав Данідов.

У РНБО надали рекомендації:

Якщо ви побачили запитання, які наведено вище і переконались, що автор питання є новим учасником форуму:

1. подавайте скаргу адміну групи;

2. великими літерами в коментарях пишіть, що автор опитування – це ворог, який збирає інформацію.

«Особливої пильності потребує інформація, яка публікуєтся в группах WhatsApp, особливо ті, що створені в останні 2-3 дні», – йдеться в повідомленні.

Українські силові органи, в тому числі СБУ, раніше просили громадян бути пильними, користуватися і довіряти тільки офіційній інформації і перевіреним джерелам у всьому, що стосується нового вторгнення Росії в Україну.