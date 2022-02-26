У Росії затримали журналістів Радіо Свобода і «Новой газеты», які висвітлювали протест проти вторгнення в Україну

Двох кореспондентів Російської служби Радіо Свобода та двох журналістів «Новой газет» затримала поліція в місті Бєлгороді на заході Росії 26 лютого.

Четверо журналістів висвітлювали невелику демонстрацію проти вторгнення Росії в Україну в місті, що розташоване приблизно за 40 кілометрів від кордону. Причина затримання невідома.

24 лютого в Москві затримали трьох журналістів Радіо Свобода під час висвітлення антивоєнної акції протесту. Поліція протримала їх шість годин і відпустила, не висуваючи звинувачень.

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай заявив після цього інциденту, що Росія, розпочавши напад на Україну, «тепер прагне позбавити своїх громадян доступу до будь-якої інформації, яка б могла викрити брехню, яку вона використала для виправдання вторгнення».

Російська влада намагається контролювати висвітлення у ЗМІ війни в Україні. Роскомнагляд 26 лютого пригрозив заблокувати 10 ЗМІ, у тому числі Радіо Свобода, його проєкт Крим.Реалії за повідомлення про жертви серед українського цивільного населення через обстріли з боку Росії.