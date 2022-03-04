У Росії заблокували Facebook

«Роскомнадзор» розпочав блокування соціальної мережі Facebook у Росії, йдеться у повідомленні відомства. Проблеми з доступом до сервісу жителі Росії мають від ранку 4 березня, проте раніше про блокування офіційно не повідомляли.

Згідно з повідомленням регулятора, причиною блокування стали 26 випадків «дискримінації російських ЗМІ»: у тому числі обмеження доступу до акаунтів телеканалу міністерства оборони РФ «Звезда», інформаційного агентства «РИА «Новости», іншомовного агентства Sputnik, каналу RT і сайтів «Лента.ру» і «Газета.ру».

25 лютого соціальна мережа була уповільнена за це блокування.

Раніше Facebook неодноразово штрафували в Росії, однак у повідомленні віцепрезидента його головної компанії Meta йшлося про те, що соцмережа не зніматиме обмеження на вимогу «Роскомнадзору».

Закон, що дозволяє блокувати іноземні сайти за таке, розробили в Росії наприкінці 2020 року. Ухвалюючи його, депутати заявляли, що планують боротися із цензурою у мережі.

Тільки за один день 4 березня «Роскомнадзор» у Росії заблокував Радіо Свобода і регіональні проєкти радіостанції, «Голос Америки», «Медузу», DW та Бі-бі-сі.

Причиною стало їхнє висвітлення війни в Україні, яку російська влада відмовляється визнавати війною. 4 березня парламент РФ ухвалив у терміновому порядку законопроєкт, який запроваджує кримінальну відповідальність за поширення начебто недостовірної інформації про російську армію.

Після цього «Новая газета» і The Bell вирішили перестати висвітлювати конфлікт, а Російська служба Бі-бі-сі повідомила про те, що її журналісти працюватимуть за межами країни.