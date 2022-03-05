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Стівен Кінг повідомив про відмову видавати свої книжки в Росії через її війну з Україною

Стівен Кінг вважається найпопулярнішим закордонним письменником на російському ринку

Відомий американський письменник, один із найбільш продаваних авторів у світі Стівен Кінг повідомив про відмову перевидаватися у Росії через її війну проти України.

Про свою відмову він повідомив, ретвітнувши заяву канадського письменника Лінвуда Барклая, в якій той каже, що не продовжуватиме контракти на видання книг у Росії.

«Я також», – написав Кінг, виклавши також фото з літньою жінкою із котом на руках, яка показує непристойний жест, а також підписом: «Українка вітає російські війська».

Стівен Кінг – автор понад 200 творів, серед яких більш ніж пів сотні бестселерів у стилі «Жахи». Він вважається найпопулярнішим закордонним письменником на російському ринку.

Як передає Російська служба Радіо Свобода, торік в Росії видали 166 книг Кінга накладом у 961 тисячу екземплярів. Це абсолютний рекорд після класика Федора Достоєвського з тиражем у 612 тисяч екземплярів.

1 березня Стівен Кінг у мережі постав у футболці з написом на підтримку України.

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