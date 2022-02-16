Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе та інші: відомі грузини записали звернення на підтримку України

Відомі грузинські співаки, актори, спортсмени, політики та інші публічні особи записали звернення на підтримку України з огляду на агресію з боку Росії. Ролик, у якому говорять Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, четвертий президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі, оприлюднений 16 лютого.

«Ми з тривогою спостерігаємо за агресією путінської Росії проти гордої та незалежної України… Ми з надією спостерігаємо, що сьогодні весь світ мобілізований, як ніколи, і віримо, що людство стане проти зла і не допустить несправедливості… Ми у Грузії знаємо, що ваш успіх – це і наш успіх, ваша перемога – це наша перемога, ваша свобода – це наша свобода… Хай живе вільна Україна! Хай живе вільна Грузія!» – ідеться у зверненні.

Як і Україна з 2014 року і дотепер, так і Грузія в 2008 році стали обʼєктами агресії Росії. У України Росія анексувала український Крим і окупувала частину Донбасу, в Грузії Москва визнала як «незалежні держави» дві частини її міжнародно визнаної території – Абхазію та Південну Осетію.