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Політика

Яку роль може відіграти самопроголошене Придністров’я у разі нападу Росії на Україну?

Протягом десятиліть Росія має тут понад тисячу військових. Деякі військові експерти кажуть, що цей регіон теж може стати ключовим місцем широкомасштабного вторгнення в Україну

Україна перебуває на краю безодні, оскільки їй загрожує те, що аналітики називають наймасштабнішим скупченням військ у Європі за останні кілька десятиліть.

Росія майже повністю обступила Україну, розмістивши бойову техніку та приблизно 130 000 військових на трьох напрямках: на півдні – в Криму, на території Росії – вздовж її східних кордонів України та на півночі – в Білорусі.

Нові супутникові знімки російських військ навколо України (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Нові супутникові знімки російських військ навколо України (фотогалерея)

Понад два місяці Росія перекидала війська до українських кордонів. За оцінками Сполучених Штатів, Москва зосередила навколо України близько 150 тисяч військовослужбовців. На супутникових знімках (13, 14 лютого) видно, що основні сили розгорнуті поблизу російсько-українського кордону, у Білорусі та на окупованому Кримському півострові.

Також зрідка згадується про невеликий підрозділ російських військ, що розташований у Придністров’ї – на південно-західному кордоні України.

Протягом десятиліть Росія має понад тисячу військових у Придністров’ї – самопроголошеній невизнаній державі, яка спричинила гаряче протистояння на території Молдови в 1992 році, що потім перетворилось на один з найперших «заморожених» конфліктів у Європі.

Влада України займає обережну позицію щодо цього питання. Деякі військові експерти кажуть, що цей регіон теж може стати ключовим місцем широкомасштабного вторгнення в Україну.

Це змусило хвилюватись і Вашингтон. Державний департамент США у заяві 14 лютого закликав своїх громадян не їхати до Молдови у зв’язку з COVID-19 та «незвичною й тривожною активністю російських військ поблизу кордонів України, а також через невирішений конфлікт між відокремленим Придністров’ям та центральною владою країни».

«Громадянам США, що перебувають у Придністров’ї, слід негайно виїхати звідти комерційним або особистим транспортом», – зазначалося у заяві.

Політичні лідери Росії відкидають звинувачення з боку Заходу у плануванні вторгнення до України, однак говорять про невизначені «військово-технічні заходи», які будуть вжиті у разі невиконання низки вимог, включно із забороною Україні вступу до НАТО.

Що таке Придністров’я і де воно розташоване?

Придністров’я – це шматок території, «стиснутої» між Молдовою та Україною, досі просякнутої ностальгією за Радянським Союзом, про що свідчать чисельні пам’ятники засновнику СРСР – Володимиру Леніну, такі ж понурі, як і архітектура доби комунізму. Цей регіон є домівкою для 450 тисяч людей, які одначе мають власну грошову одиницю – придністровський рубль.

Переважно російськомовне населення проголосило незалежність у 1990 році, а за два роки розпочалася п’ятимісячна війна проти військ Молдови. Угода про припинення вогню була підписана 1992 року, проте залагодження конфлікту не вдалося досягти. Задля розв’язання суперечок Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) очолила зусилля у рамках так званого формату «5+2».

Військовослужбовці Придністров’я беруть участь у святкуванні Дня незалежності в Тирасполі, 2 вересня 2012 року
Військовослужбовці Придністров’я беруть участь у святкуванні Дня незалежності в Тирасполі, 2 вересня 2012 року


Деякі самопроголошені республіки, як Південна Осетія та Абхазія, що відділились від Грузії, визнали незалежність Придністров’я, натомість інші країни світу, зокрема й Росія, не зробили цього.

Однак Росія все ж має значний вплив на цей регіон. Вона постачає до Придністров’я енергоносії, проте рахунок виставляє Кишиневу.

Крім того, Москва ще з 2002 року видає російські паспорти жителям Придністров’я, тож приблизно 200 000 осіб вже є громадянами Росії. Подібну тактику у Кремлі застосовують й щодо інших регіонів із сепаратистськими нахилами.

Яка чисельність російського війська?

Незадовго після підписання угоди про припинення вогню у 1992 році російські війська, під виглядом миротворчої групи, все ж залишились в Придністров’ї, незважаючи на постійні наполягання Кишинева, аби вони звідти вийшли.

Чисельність російських військових у Придністров’ї оцінюють у межах від 1 200 до 1 500, хоча точна кількість наразі невідома. Їхня місія частково полягає у нагляді за найбільшим складом боєприпасів у Східній Європі – 22 тисячі тонн боєприпасів у селі Кобасна, що розташоване всього за два кілометри від кордону з Україною.

Росія навмисно затягує виконання вимог Молдови та ОБСЄ щодо ліквідації або вивезення цих озброєнь.

Нещодавно НАТО та США закликали Москву в обмін на діалог щодо контролю над боєприпасами вивести свої війська з Придністров’я, а заодно з Криму, Південної Осетії та Абхазії. Росія відхилила пропозицію та відповіла, що їхнє завдання полягає у захисті російських громадян на території Придністров’я, а також у забезпеченні гарантії неможливості поновлення бойових дій між Кишиневом та Тирасполем.

Сепаратисти Придністров’я також створили власні збройні сили чисельністю від 4 000 до 7 500 військових. Відповідно до звіту за 2017 рік, деяких з них змушували вступити до лав війська.

Придністров’я: чергова загроза для України?

На тлі напруги та остраху про те, що Придністров’я може ще більше розхитати стабільність, Україна заборонила в’їзд транспортним засобам, що мають молдовські номери. Закон почав діяти 1 вересня 2021 року.

Напруга почала наростати ще в лютому, коли українська розвідка звинуватила російську спецслужбу в селі Кобасна у плануванні провокацій проти російських сил, що мало на меті створити привід для розгортання наступу на Україну.

Страх українців загострився через місяць, коли російські сили почали військові навчання у Придністров’ї.

Нинішня напруга та пожвавлення активності на території Придністров’я непокоїть владу Молдови. «Наразі ми не бачимо жодної незвичної активності в Придністров'ї, але ми стурбовані тим, що це може змінитися, – сказав нещодавно міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску в коментарі виданню Foreign Policy. – Ми постійно закликаємо до виведення російських військ з території Молдови, і ми стоїмо на тому, що це наше суверенне право – ухвалювати це рішення».

Згідно з оцінкою американських розвідувальних служб, на які 10 лютого посилався канал NBC News, один із найімовірніших шляхів повномасштабного російського вторгнення в Україну може полягати у «створенні сухопутного мосту до Молдови та у контролі більшої частини узбережжя Чорного моря».

На думку інших аналітиків, цілком можливо, що російські сили в Чорному морі прямуватимуть до Одеси, аби створити «зв’язок з російськими силами в Придністров’ї». ​

Заснована в Росії організація Conflict Intelligence Team, яка відслідковує відкриті джерела інформації для спостереження за пересуванням російських військ, зауважила значне нагромадження російських сил та бойової техніки у Криму, що перебуває під російською окупацією з 2014 року, а також повідомила про велике скупчення військово-морських сил у Чорному морі, включно з «11-ма великими десантними кораблями, 6 з яких прибули з Балтійського та Північного флотів, та іншими десантними кораблями, переданими з Каспійської флотилії».

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