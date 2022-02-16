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Фотогалереї

Нові супутникові знімки російських військ навколо України (фотогалерея)

Понад два місяці Росія перекидала війська до українських кордонів. За оцінками Сполучених Штатів, Москва зосередила навколо України близько 130 тисяч військовослужбовців. На супутникових знімках (13, 14 лютого) видно, що основні сили розгорнуті поблизу російсько-українського кордону, у Білорусі та на окупованому Кримському півострові.
15 лютого міністерство оборони Росії повідомило про повернення на місця дислокації частини своїх військ від кордонів України. Однак у НАТО заявили, що поки не бачать ознак деескалації на кордоні України та Росії.
Російські гелікоптери, дислоковані на озері Донузлав у Криму. 13 лютого 2022 року
1 Російські гелікоптери, дислоковані на озері Донузлав у Криму. 13 лютого 2022 року
Укрупнені фото вертольотів та розташування&nbsp; військ поблизу озера Донузлав. Окупований Росією Крим.
2 Укрупнені фото вертольотів та розташування  військ поблизу озера Донузлав. Окупований Росією Крим.
Бойова техніка на полігоні в Погоново. Росія, 13 лютого 2022 року
3 Бойова техніка на полігоні в Погоново. Росія, 13 лютого 2022 року
Бойова група на полігоні Солоти, що неподалік&nbsp; від східних кордонів України. Росія
4 Бойова група на полігоні Солоти, що неподалік  від східних кордонів України. Росія
Винищувачі Су-34, передислоковані на авіабазу поблизу Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї. Росія, 13 лютого 2022 року. Ця база розташована поблизу Криму та південного кордону України
5 Винищувачі Су-34, передислоковані на авіабазу поблизу Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї. Росія, 13 лютого 2022 року.

Ця база розташована поблизу Криму та південного кордону України
Інший ракурс супутникового фото винищувачів Су-34 на авіабазі у Приморсько-Ахтарськ
6 Інший ракурс супутникового фото винищувачів Су-34 на авіабазі у Приморсько-Ахтарськ
Вертолітний підрозділ у російському Білгороді, що межує із східними областями України.&nbsp; 13 лютого 2022 року
7 Вертолітний підрозділ у російському Білгороді, що межує із східними областями України.  13 лютого 2022 року
Бойова техніка в Єльні, Росія, 13 лютого 2022 року
8 Бойова техніка в Єльні, Росія, 13 лютого 2022 року
Намети та житло для військовослужбовців у Єльні
9 Намети та житло для військовослужбовців у Єльні
13 лютого в Єльні завантажують бронетехніку та самохідну артилерію на потяги. Росія
10 13 лютого в Єльні завантажують бронетехніку та самохідну артилерію на потяги. Росія
Важкі гелікоптери Мі-26 у Мачулищах. Білорусь, 12 лютого 2022 року
11 Важкі гелікоптери Мі-26 у Мачулищах. Білорусь, 12 лютого 2022 року
Сліди на землі після війська і техніки в Речиці, Білорусь, 14 лютого 2022 року
12 Сліди на землі після війська і техніки в Речиці, Білорусь, 14 лютого 2022 року

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