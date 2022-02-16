Нові супутникові знімки російських військ навколо України (фотогалерея)

Понад два місяці Росія перекидала війська до українських кордонів. За оцінками Сполучених Штатів, Москва зосередила навколо України близько 130 тисяч військовослужбовців. На супутникових знімках (13, 14 лютого) видно, що основні сили розгорнуті поблизу російсько-українського кордону, у Білорусі та на окупованому Кримському півострові.

15 лютого міністерство оборони Росії повідомило про повернення на місця дислокації частини своїх військ від кордонів України. Однак у НАТО заявили, що поки не бачать ознак деескалації на кордоні України та Росії.