Байден і Шольц заявили про необхідність посилення східного флангу НАТО в разі вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові 16 лютого обговорили нарощування російських сил поблизу України і наголосили на важливості посилення східного флангу НАТО у разі нового вторгнення Москви, повідомляє Білий дім.

Як повідомляє агентство Reuters, речник уряду Німеччини заявив, що лідери двох країн погодилися, що ситуацію в Україні слід оцінити як «надзвичайно серйозну», оскільки все ще існує ризик подальшої військової агресії Росії.

Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що потрібна «максимальна пильність», оскільки немає підтверджень російським заявами про початок відведення сил. Байден і Шольц привітали заяву Путіна про те, що дипломатичні зусилля слід продовжувати, додав він.

У заяві Білого дому йдеться про те, що Байден і Шольц обговорили свої недавні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Байден і Шольц «підтвердили свою прихильність суверенітету і територіальній цілісності України і підкреслили важливість продовження трансатлантичної координації дипломатії і заходів стримування, а також посилення східного флангу НАТО у разі подальшого вторгнення Росії в Україну», – йдеться в повідомленні Білого дому.

Повідомлення надійшли на тлі нарощування Росією сил поблизу кордонів України, через що країни Заходу заявляють про можливу підготовку Москвою нового нападу на Україну.

Москва заперечує підготовку вторгнення. МЗС Росії неодноразово заявляло про нагнітання істерії.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.