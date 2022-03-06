Премʼєр Британії оголосив план відповіді на агресію Росії проти України

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів інших країн приєднатися до плану відповіді на вторгнення Росії в Україну, що складається із шести пунктів, повідомляє вночі 6 березня агенція Reuters.

Перед переговорами з лідерами Канади, Нідерландів та країн Центральної Європи, які відбудуться в Лондоні наступного тижня, Джонсон заявив, що вторгнення Росії «має провалитися, і має бути видно, що воно провалилося».

«Недостатньо висловлювати нашу підтримку міжнародному порядку, заснованому на правилах, ми повинні захистити його від наполегливих спроб переписати правила за допомогою військової сили», – наголошує Джонсон.

За його словами, його план охоплює створення міжнародної гуманітарної коаліції для України, підтримку її самооборони та максимальний економічний тиск на Москву. Джонсон також закликав до дипломатичних шляхів деескалації за активної участі уряду України, до зміцнення безпеки в європейсько-атлантичному регіоні та недопущення «повзучої нормалізації» російської активності в Україні.

У повідомленні Reuters немає подробиць щодо конкретних пунктів, із яких складається план Джонсона.

5 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що російська армія за час вторгнення в Україну орієнтовно втратила понад 10 тисяч військовослужбовців (загиблими і пораненими), а також 269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем, 50 РСЗВ, 19 засобів ППО, 39 літаків, 40 гелікоптерів.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – уточнили у Генштабі.

2 березня Міноборони Росії вперше оприлюднило дані про втрати російських військ, що діють в Україні. Відомство повідомило, що вбитих – 498, поранених – 1597. Дані Міноборони Росії не включають дані інших російських силових підрозділів, які з 24 лютого вдерлися на територію України, зокрема, Росгвардії чи поліції.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.