Зеленський подякував Ілону Маску за підтримку України «словом і ділом»

Президент України Володимир Зеленський уночі 6 березня повідомив про розмову з американським бізнесменом, засновником компанії SpaceX Ілоном Маском.

«Розмовляв з Ілоном Маском. Я вдячний йому за те, що підтримав Україну словом і ділом. Наступного тижня ми отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорено можливі космічні проєкти. Але про це я розповім після війни», – написав у твітері президент Зеленський.

Ще наприкінці лютого перша партія станцій супутникового інтернету Starlink (це розробка SpaceX) прибула в Україну. «Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах», – написав тоді віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

27 лютого Ілон Маск, американський мільярдер і засновник компанії SpaceX, яка будує космічний транспорт і надає комунікаційні послуги, погодився надати Україні термінали ​Starlink. Про це його раніше публічно попросив віцепрем’єр–міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Starlink тепер доступний для України. Більше терміналів в дорозі», – написав Ілон Маск у Twitter, відповідаючи на прохання українського урядовця.

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Starlink – це глобальна супутникова система, яку запустила компанія SpaceX для забезпечення високошвидкісним супутниковим доступом в інтернет у місцях, де він недоступний.