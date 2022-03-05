РНБО створила сайт із пошуку російських військовополонених

Апарат РНБО України створив сайт «Окупант», який надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України, починаючи з 24 лютого 2022 року.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдатів або їхні знайомі, для отримання інформації про стан і місце перебування полонених.

«За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України. Наголошуємо, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція) – зокрема вони забезпечені харчуванням, одягом і лікуванням, утримуються у нормальних умовах», – йдеться в повідомленні.

27 лютого МВС запустило сайт, де можна ідентифікувати загиблих і полонених російських військових. У РФ заблокували сайт, проте продовжує працювати телеграм-канал «Ищи своих».

З 26 лютого запрацювала гаряча телефонна лінія «для всіх, у кого десь на українській землі загубився російський солдат».

2 березня Міноборони Росії вперше оприлюднило дані про втрати російських військ, що діють в Україні. Відомство повідомило, що вбитих – 498, поранених – 1597 людей.

5 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що російська армія за час вторгнення в Україну орієнтовно втратила понад 10 тисяч військовослужбовців (загиблими і пораненими), а також 269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем, 50 РСЗВ, 19 засобів ППО, 44 літаки, 44 гелікоптерів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.