До тероборони від початку вторгнення РФ вступили 100 тисяч людей – Нацгвардія

Від початку вторгнення російських військ в Україну до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців, повідомила Національна гвардія на своїй сторінці у фейсбуці ввечері 5 березня.

«З початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців. Після завершення війни тероборона стане частиною системи оборони України. Пишаємося такою підмогою», – йдеться в повідомленні.

27 лютого головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що кількість резервістів тероборони досягла 37 тисяч.

Сили тероборони – наймолодший вид військ у Збройних силах України. Їх почали створювати два місяці тому.

У січні у Міноборони повідомили, що в рамках розгортання системи територіальної оборони в Україні сформують 25 бригад, які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів.

«Постійна чисельність Сил ТрО у мирний час складатиме 10 тисяч військовослужбовців. По штату особливого періоду підрозділи Сил ТРО нараховуватимуть понад 130 тисяч осіб, для чого буде сформовано відповідний резерв», – йшлося в повідомленні.

В Україні з 1 січня вступили в дію положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».