В Україні сформують понад 150 батальйонів тероборони – Міноборони

У рамках розгортання системи територіальної оборони в Україні сформують 25 бригад, які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів, повідомила 18 січня пресслужба Міноборони України.

«У складі Сил ТрО ЗСУ триває формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальйон на район). Постійна чисельність Сил ТрО у мирний час складатиме 10 тисяч військовослужбовців. По штату особливого періоду підрозділи Сил ТРО нараховуватимуть понад 130 тисяч осіб, для чого буде сформовано відповідний резерв», – йдеться в повідомленні.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, розгортання системи ТрО відбуватиметься у три етапи.

«На першому етапі бригади і батальйони Сил ТрО розгортатимуться по штату мирного часу. Це відбувається просто зараз. У кожному батальйоні формується кістяк з військовослужбовців ЗСУ. Їх завданням є командування, навчання і злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО і захищатимуть територію, де проживають. За рахунок цих резервістів ТрО кожен батальйон нараховуватиме до 600 осіб», – сказав міністр.

Формування резерву ТрО по штатах особливого періоду – це, за його словами, другий етап після того, як у батальйонах і бригадах буде створене організаційно-управлінське ядро з військовослужбовців і забезпечені відповідні умови.

«За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві ТрО, буде закріплено зброю. Вона буде видаватися на час навчань, або у разі виникнення визначених ситуацій», – зазначив Олексій Резніков.

За даними МОУ, станом на 17 січня визначено 86% місць дислокації підрозділів ТрО в усій Україні.

«Темпи розгортання військового компоненту ТрО пришвидшуються… На даний момент Міноборони розпочинає системний діалог з органами місцевої влади та самоврядування щодо забезпечення сил ТрО необхідними ресурсами», – додали у відомстві.

В Україні з 1 січня вступили в дію положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».