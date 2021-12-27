Міноборони: місцеві державні адміністрації не створюють самостійно штаби тероборони

Міністерство оборони України заявило, що органи місцевого самоврядування мають діяти у межах своєї компетенції в питанні організації територіальної оборони і не допускати неузгоджених кроків і заяв, які йдуть всупереч положенням закону «Про основи національного спротиву», «можуть ввести громадян в оману і зашкодити інтересам оборони держави».

Зокрема, в Міноборони 27 грудня наголосили, що місцеві державні адміністрації беруть участь, а не створюють самостійно штаби територіальної оборони.

«Звертаюся до всіх керівників органів місцевого самоврядування й інших обраних осіб. Я закликаю вас утриматися від дій і висловлювань, які політизують справу організації територіальної оборони. Мова йде про найважливіше – захист нашої країни. Тут не місце піару і пересмикуванням. Ми усі спільно маємо працювати заради інтересів України, кожен – у межах своїх повноважень… Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Очільники громад не очолюють формування Сил територіальної оборони і мають діяти у межах своїх компетенцій», – цитує пресслужба Міноборони очільника відомства Олексія Резнікова.

Як заявили у МОУ, етапи і порядок створення й розвитку Сил територіальної оборони ЗСУ визначає головнокомандувач Збройних сил України, командування Сил територіальної оборони ЗСУ організовує створення і забезпечення функціонування системи управління територіальною обороною та здійснює контроль за її станом, а будь-які структури, створені посадовими особами органів місцевого самоврядування, «не входять до складу Сил територіальної оборони ЗСУ».

«Важливо, щоб кожен розумів, де його компетенція починається і де завершується. В питаннях оборони не може бути ніякої двозначності. Тож, перше і єдине, що всі мають запам’ятати – створення Сил територіальної оборони як окремого потужного компоненту всеохопної оборони у складі Збройних сил України – це виключна компетенція військових, їхня функція... Армія формує структуру Сил ТрО, готує відповідні плани, ставить завдання, призначає командирів, надає зброю. А міські й сільські голови, загалом місцеве самоврядування робить свій внесок у забезпечення належної матеріальної бази. Мають бути приміщення, електрика, вода, тепло, чисті вулиці, вирішені інші супутні питання», – заявив Резніков.

У МОУ додали, що найближчим часом мають намір організувати навчання місцевих керівників «для недопущення помилок і самовільних дій (які вже зустрічаються на місцях)».

Раніше сьогодні Київська міська держадміністрація повідомила, що в Києві створюють штаб територіальної оборони, систему тероборони мають розгорнути найближчим часом.

Як заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко у січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.

За інформацією пресслужби КМДА, набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває.