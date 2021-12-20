Кожен третій українець готовий взяти зброю до рук в разі нападу Росії – опитування і коментар соціолога

У разі відкритого нападу Росії кожен третій українець готовий захищати свою країну зі зброєю в руках. Понад 20 відсотків опитаних готові чинити опір іншими методами, не військовим: протести, бойкоти, страйки, громадянська непокора. Заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Олексій Грушецький пояснює, як впливали на відповіді українців географія та політичні уподобання. Про це повідомляє телеканала «Настоящее время», створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки».

Загалом чинити опір (і зі зброєю, і без) можливій агресії Росії на заході України готові 60,5%. На сході – 37,2%. Майже 15% опитаних сказали, що на початку бойових дій розглядають можливість переїхати до більш безпечного регіону (14,8%) або за кордон (9,3%). 18,6% відсотків громадян нічого не робили б у разі вторгнення Росії в Україну. Ще 12,1% поки що не визначилися з відповіддю.

Третина всіх опитаних – 33,3% – відповіли, що готові зі зброєю в руках захищати країну у разі прямого вторгнення Росії.

Такі опитування в Україні проводять не вперше. Ми запитали у заступника директора Київського міжнародного інституту соціології Олексія Грушецького, як змінювалися їхні результати:

«Чи є якісь відмінності між різними категоріями населення? Насправді, найбільші відмінності не в регіональному розрізі. Найбільше готові чинити опір ворогу на заході країни, найменше – на сході країни. Але навіть на сході, який, на думку багатьох українців, є або проросійським, або латентно проросійським, 37% готові чинити опір ворогові, у тому числі 26% готові зі зброєю в руках протистояти російській інтервенції», – пояснює соціолог в інтерв’ю.

«Між містом та селом відмінності практично немає. Приблизно однакова кількість людей – близько половини і там, і там готові захищати свою землю. У 2015 році також близько половини респондентів готові були чинити опір, але серед них чверть готові були чинити опір зі зброєю в руках. На даний момент таких респондентів 33%, тобто за останні шість років, значно зросла частка тих, хто готовий зі зброєю в руках захищати свою незалежність», – додає він.

Проросійський електорат теж небайдужий до України

Соціологи також проаналізували, прихильники яких політичних сил будуть чинити опір у разі вторгнення Росії. І досить несподіваним виявився результат серед прихильників партій, які в Україні вважаються проросійськими.

Наприклад, чверть із тих, хто симпатизує партії «Опозиційна платформа «За життя» (ОПЗЖ), сказали, що чинитимуть опір російській агресії. Майже стільки ж (23,9%) прихильників партії блогера Анатолія Шарія теж готові до опору.

Ось як у Київському міжнародному інституті пояснюють такі настрої прихильників проросійських партій:

«Серед [прихильників] головної проросійської партії, партії, яка вважається головною проросійською, – ОПЗЖ, близько чверті респондентів готові чинити опір російській інтервенції. Насправді, голосування за цю партію – це не завжди голосування за російський вектор, – каже Олексій Грушецький. – Серед цих респондентів також достатньо тих, хто підтримує євроінтеграцію, навіть вступ до НАТО, хоча, звичайно, їх менше, ніж по країні в цілому».

«Ці респонденти, які голосують за такі партії, найбільше орієнтуються на деякі ностальгічні моменти, вони орієнтуються на скорше такий образ потужних сильних господарників, які наведуть лад і приведуть економіку до процвітання. Водночас, вони є патріотами України і готові захищати свою землю», – пояснює соціолог.

Ставлення до Росії

«Щодо ставлення українців до Росії – і насправді серед українців дуже багато, майже 40%, добре ставляться до Росії, – продовжує Грушецький. – Але якщо глибше вивчати це питання, виявляється, що ті, хто добре ставляться, ставляться так тому, що сприймають Росію як звичайне населення, звичайних громадян, і тому вони можуть ставитися добре, але якщо ми запитуємо їхнє ставлення до керівництва Росії, то вони глибоко ворожі, навіть серед виборців ОПЗЖ якщо не більшість, то дуже значна частина негативно ставиться до керівництва Росії».