75% росіян не виключають війни Росії з Україною – опитування

Понад 75 відсотків росіян – учасників опитування «Левада-центру», внесеного до реєстру «іноагентів, не виключають, що нинішня напруженість у російсько-українських відносинах може перерости у війну між Росією та Україною.

При цьому про високу ймовірність війни заявляють менш ніж половина опитаних. Три відсотки опитаних вважають це «неминучим», 36% вважають військовий конфлікт «цілком ймовірним». Ще 38% вважають його малоймовірним, а 15% виключають можливість війни.

Найбільше з опитаних «Левада-центром» – 50% – вважають, що в останньому загостренні винні США та країни НАТО. 16% покладають відповідальність на Україну, 7% – на Росію або підтримуваних нею бойовиків на Донбасі. Серед молоді (18-24 років) про провину США говорять лише 24% опитаних.

Опитування «Левада-центру» проходило з 25 листопада до 1 грудня серед 1603 осіб віком від 18 років у 137 населених пунктах, 50 суб’єктах Росії, методом особистого інтерв’ю.

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.