Стримування Росії: держсекретар США обговорив із головами МЗС «Групи семи» шляхи зменшення загрози на кордонах України

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі очільніків МЗС «Групи семи» у Ліверпулі узгоджував з європейськими союзниками спільні дії у відповідь на посилення напруги на українсько-російському кордоні.

«Я тут, у Ліверпулі, з країнами «Групи семи». Вони всі однаково рішучі у своєму зобов'язанні протистояти російській агресії, в ідеалі, стримати та запобігати їй. І ми також чітко дали зрозуміти, що будуть серйозні наслідки, якщо Росія повторить акти агресії проти України», – заявив Ентоні Блінкен в інтерв’ю американському каналу NBC у програмі Meet The Press.

На питання ведучого програми, чи Путін прислухається до міжнародної спільноти, Блінкен відповів: «Побачимо у дні і тижні попереду». Пізніше в розмові він додав: «ми маємо побачити, що він (Путін – ред.) не лише отримав це повідомлення, а й відповів на нього».

Виконання Мінських угод...Росією

Одним зі шляхів вирішення конфлікту на сході Україні США розглядають виконання Мінських угод, – заявив Держсекретар США.

Одна країна не може диктувати іншій країні свій вибір, свої рішення у зовнішній політиці

«І є ще один шлях попереду. Це те, що президент США запропонував президенту Путіну, і я зробив те ж саме зі своїм російським колегою та іншими, це дипломатія. Росія та Україна багато років тому домовилися про те, що називається Мінськими угодами, спосіб розрядити кризу на сході України, повернути Україні кордон. Що ми хотіли б зараз бачити, це фактично виконання Росією своїх зобов’язань за цією угодою. Ми збираємося випробувати цю пропозицію разом з нашими європейськими союзниками та партнерами, і подивимося, як відреагує Росія», – розповів дипломат.

Війна в Україні, визнав головний американський дипломат, це не лише про Україну.

«Що люди мають зрозуміти, Україна важлива, і ми рішучі у своїй відданості її суверенітету та територіальній цілісності. Але тут на кону поставлено щось більше, це основні правила міжнародної системи. Це правила, які кажуть, що одна країна не може змінити кордони іншої країни силою; одна країна не може диктувати іншій країні свій вибір, свої рішення у зовнішній політиці, з ким вона буде партнерами; одна країна не може здійснювати сферу впливу на інші. Це те, на що претендує Росія. І якщо ми залишимо це безкарно, то вся система, яка забезпечує стабільність і запобігає війні, опиниться під загрозою», – зазначив Держсекретар США.

При цьому Блінкен запевнив, що США продовжують підтримувати Україну у низці галузей, зокрема військовій.

«Північний потік-2»?

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає малоймовірним запуск «Північного потоку-2» у випадку ескалації агресії проти України і називає це джерелом тиску на Росію. Про це Блінкен заявив в інтерв'ю телеканалу NBC «Meet the Press», пише Bloomberg.

«Це дуже малоймовірно чи важко побачити (роботу «Північного потоку-2» – ред.), якщо Росія відновить агресію проти України, – наголосив Держсекретар США і додав, – Насправді це джерело тиску на Росію, оскільки президент Путін хоче бачити, як газ тече цим трубопроводом».

На вихідних держсекретар США перебував у Ліверпулі, де відбулася зустріч голів зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи».

У «Групу семи» входять найбільші індустріально розвинені демократичні країни – США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Канада та Японія. Росія брала участь у роботі групи до окупації Криму у 2014 році.

Глави МЗС країн G7, крім загального комюніке про підсумки зустрічі, ухвалили окрему заяву «Про Росію та Україну». Вона містить засудження нарощування угруповання російських збройних сил біля кордонів з Україною, а також агресивної риторики стосовно Української держави.

Документ також містить заклик до зниження напруженості та переговорів по дипломатичних каналах. Також згадано телефонну розмову президентів США і Росії 7 грудня, відзначено зусилля Німеччини та Франції у «нормандському форматі» та міститься заклик втілити в життя Мінські угоди про мирне врегулювання конфлікту на сході України.

США та країни Заходу вважають, що Росія може готувати напад на Україну і тому зосередила поблизу кордонів з Україною приблизно 100 тисяч своїх військовослужбовців.

Росія заперечує, що має агресивні наміри проти України і не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі. Офіційний Кремль звинувачує Україну у агресивних намірах і невиконанні Мінських угод. Нещодавно, 9 грудня 2021 року президент Росії Володимир Путін сказав, що «те, що відбувається на Донбасі, нагадує геноцид», виступаючи на засіданні Ради з прав людини, передає ТАРС.

Управління верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода порахувало загальне число жертв бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014-го до 30 червня 2021 року.

«За підрахунками Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), загальна кількість людських втрат, пов’язаних з конфліктом в Україні, становить 42 500–44 500», – повідомили в Управлінні верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода.