У Києві створюють штаб територіальної оборони – КМДА

У Києві створюють штаб територіальної оборони, систему тероборони мають розгорнути найближчим часом, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко.

Також у січні, за його словами, планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.

За інформацією пресслужби КМДА, набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває.

За повідомленням, мер Києва Віталій Кличко провів нараду із заступниками голови КМДА, керівниками департаменту муніципальної безпеки, бригади територіальної оборони столиці, прокуратури і СБУ Києва, представниками Головного командування Збройних сил України, поліції столиці.

«Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьована координація і дії всіх служб і структурних підрозділів», – сказав Кличко.

Він також наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об’єктів критичної інфраструктури міста. «Таких об’єктів у Києві понад 500. Їх у разі надзвичайної ситуації беруть під охорону різні відомства. Зокрема – Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони», – повідомила пресслужба КМДА.

В останні тижні Росія різко наростила військову присутність біля кордонів України, а українська розвідка і Захід не виключають, що вторгнення російських військ до країни може початися вже в січні.

17 грудня МЗС Росії опублікувало «проєкти угод» з НАТО і США про взаємні «гарантії безпеки». Вони вимагають від НАТО гарантій подальшого нерозширення військового альянсу на схід і, зокрема, неприйняття в НАТО України і Грузії.

25 грудня в Росії оголосили про відведення частини військ від кордону з Україною.

При цьому 23 грудня агентство Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, вивчені оборонно-розвідувальною компанією Janes, повідомляло, що Росія продовжує нарощувати сили поруч із Україною у той час, як готується до переговорів зі США з питань безпеки.