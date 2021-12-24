«Причина нестабільності – у Кремлі»: НАТО, Україна і мрії Путіна

Причина нестабільності – у Кремлі

«Тепер, коли Путін опублікував свої ідеї нової угоди про європейську безпеку, дозвольте мені запропонувати кілька додаткових статей до проєкту угоди. Росія погоджується вивести свої війська з України, повернути Крим Україні, припинити підтримку сепаратистських сил в Україні та відновити повний суверенітет цієї європейської країни», – написав у своєму мікроблозі відомий фахівець з вивчення пострадянського простору, колишній посол Сполучених Штатів у Москві та Києві Майкл Макфол.

У цьому іронічному зауваженні американського експерта насправді полягає суть проблем, що відбуваються на сході Європи. Російський президент Володимир Путін на колегії Міністерства оборони Російської Федерації заявив, що Росії більше «нікуди відступати». Але саме Макфол і вказує – є куди.

Росія першою розпочала мілітаризацію пострадянського простору

Росія виявилася першою з країн Європи, хто всупереч міжнародному праву та власній Конституції анексував частину території суміжної держави. Росія досі без жодних правових підстав – і, до речі, не приховуючи – розміщує свої війська на фактично анексованих територіях Молдови та Грузії. І таємно – на Донбасі.

Росія першою розпочала мілітаризацію пострадянського простору, ставши країною-ініціатором ОДКБ. Росія пропонує заборонити розширення НАТО на територію колишнього Радянського Союзу в своїх пропозиціях Сполученим Штатам та іншим державам-членам НАТО. Але не пропонує одночасно розпустити ОДКБ, організацію, яку Росія намагається перетворити на альтернативу НАТО на пострадянському просторі.

Не можна через три десятиліття після краху СРСР жити мрією про швидке воскресіння загиблої імперії

Причина нестабільності, гадаю, зовсім не в тому, що Сполучені Штати та Європейський союз «просуваються» в напрямку України та інших колишніх радянських республік. Причина нестабільності, упевнений, у тому, що в Росії вважають державність цих республік тимчасовим явищем і намагаються обмежити як їхній власний суверенітет, так і не дати можливість іншим країнам розвивати відносини з ними, як із самостійними державами.

Саме це оголошується причиною нестабільності – те, що цивілізований світ ставиться до суверенних держав як до суверенних держав, а Росія – ні. І так, певен, це політично небезпечно. Не можна через три десятиліття після краху СРСР жити мрією про швидке воскресіння загиблої імперії.

Спустошити Крим набагато простіше, ніж заселити Далекий Схід

При цьому на території Далекосхідного федерального округу – а це 40 відсотків території Росії – живе лише 8 мільйонів осіб, п'ять з половиною відсотків населення всієї Росії. І кількість жителів постійно зменшується. У сусідньому Сибірському федеральному окрузі, де кількість населення також зменшується, живе 17 мільйонів осіб – на території, що становить 25 відсотків території всієї Росії. Ось просто вдумаємося в ці цифри: на більшій частині території Росії живе лише 25 мільйонів людей із 146 мільйонів. І замість того, щоб замислитися над цією очевидною диспропорцією, про розвиток Далекого Сходу та Сибіру, в Кремлі стурбовані Україною та її прагненням до європейської та євроатлантичної інтеграції.

Втім, схоже, спустошити Крим набагато простіше, ніж заселити Далекий Схід. З цим я не сперечатимуся.

Думки, висловлені в рубриці «Погляд», передають точку зору самих авторів і не завжди відображають позицію редакції

Оригінал​ публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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