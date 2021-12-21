Членство України в НАТО підтримують 54% українців – опитування

Центр аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ) в Україні оприлюднив результати опитування, яке показує, що більшість населення підтримує вступ України до НАТО, а також Європейського союзу.

«Навіть перед обличчям російської військової агресії українці продовжують підтримувати членство в НАТО та ЄС, – сказав Стівен Нікс, регіональний директор МРІ у Євразійському регіоні. – Приєднання України до спільноти розвинених демократій допоможе зміцнити економічні можливості країни та посилити захист від зовнішніх загроз».

Так, підтримка вступу України до НАТО становить 54%.

Водночас вступ України до міжнародного економічного союзу підтримують 58% українців, 21% – за Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном, йдеться в дослідженні.

Щодо особистих викликів, то українців найбільше турбують економічні питання, які впливають на їхній добробут. А саме – інфляція та зростання тарифів, як зазначили 49% та 45% українців відповідно.

Крім того, опитування також показало, що значна частина українців стурбована наслідками вакцинації від COVID-19. 38% українців не бажають проходити вакцинацію. Серед них 31% боїться побічних ефектів, а 24% не вірить у ефективність вакцини.

Опитування проводилося соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ) в Україні, крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, у період з 6 по 15 листопада 2021 року, шляхом особистих інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Загальний обсяг вибірки становить 2400 жителів України віком 18 років і старше.