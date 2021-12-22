Євросоюз заявив про право голосу у переговорах щодо ультиматуму Росії НАТО

Європейський союз наполягає на праві голосу на імовірних переговорах із Росією з питань безпеки в Європі та взаємодіятиме з НАТО та США у будь-якому діалозі з Москвою. Про це йдеться у заяві верховного представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

Боррель визнав, що європейська безпека перебуває під загрозою. Брюссель також побоюється військової концентрації Росії на кордоні з Україною та в анексованому Криму, наголосив представник ЄС. Водночас Боррель назвав важливим кроком пропозицію альянсу провести засідання Ради Росія – НАТО у відповідь на ініціативу Кремля надати Москві гарантії безпеки з боку країн НАТО.

Вашингтон заявив про відсутність агресивних намірів щодо Росії. За словами представника Білого дому Джен Псакі, США відкриті для дипломатичних дискусій та взаємодії з Росією. Водночас Держдепартамент США зазначив, що Росія не відмовилася від нарощування військ поблизу кордону з Україною.

З ініціативою надати Росії гарантії безпеки з боку країн НАТО Путін виступив у листопаді. 17 грудня російське МЗС опублікувало пропозиції конкретних угод, яких Москва хоче вимагати від альянсу. Зокрема, Росія запропонувала зупинити розширення НАТО на схід (ідеться про відмову Україні в перспективі членства), не будувати військові бази і не розміщувати озброєння в країнах колишнього СРСР. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ фактично відкинув ці вимоги.