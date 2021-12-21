Путін: вимоги Росії – не ультиматум, але Захід має дати на них відповідь

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російська вимога «гарантій безпеки» не є ультиматумом, але країни Заходу мають незабаром дати на них «ясну відповідь».

Путін виступив 21 грудня в Москві на розширеній колегії Міністерства оборони. Це його перший виступ після публікації МЗС Росії вимог про гарантії безпеки, адресованих США і НАТО.

Як сказав Путін, Росії потрібні не усні, а письмові гарантії. Провину за нинішнє зростання напруженості в Європі він вкотре поклав на Захід, заявивши, що НАТО розгортає військову інфраструктуру біля російських кордонів.

«У разі продовження явно агресивної лінії західних колег ми вживатимемо адекватних військово-технічних заходів», – сказав Путін, не навівши подробиць.

«Збройні конфлікти – це не наш вибір, ми хочемо вирішувати питання політико-дипломатичними засобами», – додав він.

Що зробить Росія, якщо Захід не прийме російські пропозиції або не відреагує на них досить швидко, Путін не уточнив. Чим така постановка питання відрізняється від ультиматуму, він також не пояснив.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у своєму виступі заявив, що військова співпраця України і країн НАТО становить загрозу для Росії. За його словами, у зоні конфлікту на Донбасі нібито перебувають 130 бійців якоїсь американської ПВК, які, каже Шойгу, готують провокацію «з хімічними компонентами». Доказів на підтвердження своїх слів він не навів.

Російська влада минулого тижня оприлюднила свої пропозиції щодо «гарантій безпеки», які вона хоче обговорити зі США. Москва розраховує на обіцянку, що не буде подальшого розширення НАТО на схід і що військова активність НАТО у Східній Європі буде обмежена, включаючи взаємодію з Україною і Грузією.

Сполучені Штати заявляють, що не відмовляються від діалогу, але наголошують, що він має вестися за участю союзників.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати мають намір винести на обговорення «свою занепокоєність діями Росії, які завдають шкоди колективним інтересам і цінностям США».

І Вашингтон, і керівництво НАТО наголошують, що відносини України й альянсу визначають лише Київ і 30 держав-членів західного військово-політичного блоку.

Відносини між Росією і Заходом останнім часом помітно загострилися через інформацію про перекидання Москвою до кордону з Україною до ста тисяч своїх військовослужбовців.

Країни Заходу вважають, що ці війська можуть бути використані для широкомасштабного вторгнення на територію України – хоча розвідка не має даних, що російське керівництво вже ухвалило таке рішення. У Кремлі плани вторгнення заперечують.