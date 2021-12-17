Росія в проєктах угод із НАТО та США вимагає зобов’язань не приймати Україну до Альянсу

Російські проєкти угод із Північноатлантичним Альянсом і Сполученими Штатами передбачають гарантії нерозширення НАТО, у тому числі, на Україну. Проєкти документів оприлюднило міністерство закордонних справ Росії 17 грудня.

Зокрема, серед умов проєкту домовленостей із НАТО:

виключення подальшого розширення НАТО та приєднання до нього України

не розмішувати додаткові війська за межами країн, у яких вони були станом на травень 1997 року, коли до НАТО приєдналися країни Східної Європи, окрім «виняткових випадків»

відмова НАТО від «будь-якої військової діяльності» в Україні, Східній Європі, Центральній Азії та на Закавказзі

сторони не розгортають ракети середньої та меншої дальності там, звідки вони зможуть вражати територію іншої сторони

сторони не проводять навчань і інших дій із чисельністю більше ніж бригада в погодженій прикордонній смузі та обмінюються інформацією про військові навчання

сторони «не розглядають одне одного як противників» та не створюють умов, які можуть бути «розцінені як загроза»

Проєкт угоди зі США також передбачає зобов’язання Вашингтона не дозволити розширення НАТО на схід, зокрема – на країни, які раніше входили до складу СРСР.

Також Москва вимагає від США зобов’язання, що вони не будуть «створювати військові бази на території держав, що раніше входили до СРСР і не є членами Організації Північного договору (НАТО – ред.), використовувати їхню інфраструктуру для ведення будь-якої військової діяльності, а також розвивати з ними двостороннє військове співробітництво».

Державний департамент США наразі публічно не коментував ці вимоги Росії.

Раніше видання «Інтерфакс» поширило заяву заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова, згідно з якою Росію «не обнадіює» реакція США та НАТО на вимоги щодо її «гарантій безпеки».

Читайте також: НАТО змінить стратегічну концепцію через агресію Росії проти України – Столтенберг на зустрічі з Зеленським

Путін вважає необхідними переговори Росії зі США щодо гарантій нерозширення Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на схід.

Союзники НАТО прямо не відкидали можливості обговорювати гарантії, яких вимагає Путін, однак і генеральний секретар НАТО, і інші високопоставлені представники Заходу неодноразово повторили, що Росія не має права вето щодо розширення альянсу.