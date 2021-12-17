У Росії перевіряють суд, вирок якого містить дані про дислокацію російських військових на Донбасі

У суді російського міста Ростова-на-Дону, в одному з вироків якого йдеться про постачання продовольства російським підрозділам на непідконтрольній Україні частині Донбасу, призначили службову перевірку. Про це повідомляє Znak.com із посиланням на джерело в судовому корпусі Ростова-на-Дону.

У Кіровському районному суді Ростова-на-Дону почалася перевірка після публікації вироку, яким встановлюється факт корупції при постачанні продовольства у «військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР».

За словами співрозмовника видання Znak.com, у перевірці бере участь зокрема обласний судовий департамент, «з'ясовуватимуться всі обставини даної публікації, технічна сторона питання».

«Ситуація непроста. З одного боку, це законно винесене рішення суду, з іншого – є питання до суті викладених у вироку фактів», – сказало джерело.

Кіровський районний суд Ростова-на-Дону опублікував на своєму сайті вирок, у якому згадуються «військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР».

Як повідомили у суді російському виданню РБК, на сайті суду був опублікований «безособовий вирок», який «відповідає оригіналу вироку, який перебуває у матеріалах кримінальної справи. Там наведено покази підсудного. У фабулі звинувачення та в тому, що визнає суд, цього немає. Там говориться, що [В'ячеслав] Забалуєв показав таке – і перераховується що саме. Ми ж не можемо вплинути на його свідчення», – пояснили в Кіровському районному суді Ростова-на-Дону.

Як сказано у вироку, у «військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР» раз на два тижні відправляли 1300 тон продовольства з Ростовської області.

Деталі вироку, що підтвердив факт агресії

Вирок, про який йдеться, Кіровський суд Ростова-на-Дону ухвалив 10 листопада 2021 року в кримінальній справі про корупцію.

Текст документу було опубліковано на сайті суду, але після повідомлень ЗМІ його видалили. Вирок зберігся у кеші. Текст вироку у розпорядженні російської редакції Радіо Свобода.

Заступник регіонального Начальника з військового харчування у ТОВ «Технологія» Забалуєв В.М. був визнаний винним за статтею про посередництво у хабарі. Його засудили до 5,5 років колонії за те, що передав 990 тисяч рублів від свого начальника підполковнику та голові Центру державного санепіднагляду Південного військового округу Гончарову Г.В.

Як сказано у вироку суду, до робочих обовʼязків обвинуваченого входило забезпечення запасу продовольства для постачання російським військовослужбовцям на сході України.

Підполковник Гончаров з Південного військового округу зажадав від начальника обвинуваченого Забалуєва 90 тисяч рублів на місяць, щоб не перешкоджати постачанню. Інакше офіцер, як сказано у вироку, «обіцяв зривати постачання на користь військовослужбовців РФ, які перебувають на бойовому чергуванні в ДНР та ЛНР».

У тексті вироку повідомляється, що поставки відбувалися щонайменше у 2018 та 2019 роках. Через затримку відправлення колони, яке відбулося на вимогу санітарного контролю, зіпсувалося продовольства на суму близько 30 мільйонів рублів (це понад 11 мільйонів гривень).

Обвинувачений розповів, що одна поїздка вантажівки до бойовиків на Донбасі коштувала постачальникам 65–80 тисяч рублів від 24 до майже 30 тисяч гривень). Висока ціна була повʼязана із ризиком для життя водіїв. На кордоні вони здавали документи і прямували українською територією «під охороною сторони, яка приймала». Перед відправленням їх перевіряв росіянин у званні майора. Підсудний наполягав, що він військовий, проте суд установив, що така людина в армії ніколи не служила.

У вироку наводяться слова одного із свідків. Він стверджував, що чиновник вимагав щомісяця 90 тис. рублів за те, щоб не заважати постачанню продовольства російським військовослужбовцям.

«В його обов'язки входили організація та виконання зобов'язань із закупівлі та продажу продовольства та створення необхідного запасу на складі. . Продовольство призначалося для відправки до військових частин Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР», – сказано у матеріалах справи.

Офіційні реакції

«Явкою з повинною» назвали в МЗС України опублікований вирок російського суду.

«Кіровський районний суд Ростова-на-Дону підписав Росії явку з повинною. Визнання в рішенні російського суду присутності збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито «внутрішньоукраїнський» характер конфлікту на Донбасі. Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторони міжнародного збройного конфлікту. Це рішення зміцнить позицію України в провадженнях проти Росії в міжнародних судових інстанціях. Російським юристам стане дедалі важче називати біле чорним, а чорне білим. Вердикт ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про вирок суду, в якому йдеться про присутність російських військових на території України. За його словами, у документі міститься помилкова інформація, тому що «російські війська не перебували і не перебувають на Донбасі».

«Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст (вироку суду). Тому що це неможливо, жодних Збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було і немає. Збройні сили РФ є на території РФ», – цитує Пєскова «Інтерфакс»

Росія заперечує, що є стороною війни на Донбасі і не визнає факту наявності своєї зброї та військової техніки, своїх військових підрозділів, спецназу, снайперів, інструкторів та співробітників ФСБ на непідконтрольній Україні із 2014-го року частині Донбасу.