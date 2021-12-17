Головне на ранок: «явка з повинною» Росії та нова стратегічна концепція НАТО

На Донбасі 16 грудня загинув український військовий – пресслужба Обʼєднаних сил

У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил. Стан пораненого бійця задовільний, військовий перебуває в лікувальному закладі. Також, згідно з ранковим зведенням, російські гібридні сили 16 грудня пʼять разів порушили режим припинення вогню, один із них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«Північний потік-2» в першій половині 2022 року не запрацює – Bundesnetzagentur

Німецький регулятор газового ринку, Федеральна мережева агенція (Bundesnetzagentur), прогнозує, що остаточного схвалення суперечливого газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини не буде в першій половині 2022 року. Про це йдеться в оприлюдненому 16 грудня повідомленні.

За словами голови Bundesnetzagentur Йохена Хоманна, Nord Stream 2 AG подала не всі документи для поновлення процесу сертифікації. Навіть коли регулятор отримає всі необхідні документи та дасть схвалення, Європейська комісія матиме чотири місяці для перевірки проєкту, щоб переконатися, що він відповідає енергетичним директивам ЄС. Після цього Bundesnetzagentur має ще два місяці, щоб провести остаточну атестацію.

Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації на українському кордоні та окупованих Росією територіях

Європейський парламент 16 грудня 548 голосами ухвалив нову резолюцію «Ситуація на кордоні з Україною та на окупованих Росією українських територіях» із закликом до Росії. 69 депутатів виступили проти резолюції, 54 – утрималися. Резолюція, зокрема, засуджує «значне нарощування російських збройних сил уздовж кордонів з Україною», відкидаючи «будь-які виправдання Росії з цього приводу».

Європарламент закликає Європейську раду бути готовою негайно застосувати жорсткі санкції, якщо Росія скерує свої війська проти України – вони мають стосуватися російських військових, найближчого оточення президента Росії та їхніх родичів. Також у Європарламенті попередили, що нові санкції можуть призвести до відключення Росії від SWIFT.

«Явка з повинною»: МЗС України про рішення суду РФ з даними щодо продовольства військовим Росії на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Москва фактично рішенням свого ж суду визнала присутність військ Росії на Донбасі, що змінить позицію України в міжнародних судах. Йдеться про рішення Кіровського районного суду Ростова-на-Дону, яке містить інформацію про постачання продовольства російським військовим, розміщеним на територіях сходу України, підконтрольних російським гібридним силам. За словами речника МЗС Олега Ніколенка, суд «підписав Росії явку з повинною», визнавши присутність російських збройних сил на окупованих територіях України.

НАТО змінить стратегічну концепцію через агресію Росії проти України – Столтенберг на зустрічі з Зеленським

Північноатлантичний Альянс перегляне свою укладену більше ніж 10 років тому стратегічну концепцію, щоб відобразити в ній зміни в політиці Росії, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським в Брюсселі 16 грудня.

Він назвав поведінку Росії однією зі змін, які відображатиме оновлений текст: у поточному документі НАТО називає Москву стратегічним партнером, «але з того часу ми бачили Росію як агресивну країну, яка захоплює території сусідів, дестабілізує Україну, і, звичайно, ці зміни повинні бути відображені в новій стратегічній концепції». За словами Столенберґа, нову концепцію планують затвердити на саміті в Мадриді наступного року.